logo

BTC/USD

59968

ETH/USD

1573.97

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Не только Москва: Путин назвал новое место для мирных переговоров с Украиной
commentss НОВОСТИ Все новости

Не только Москва: Путин назвал новое место для мирных переговоров с Украиной

Путин заявил, что переговоры с Украиной могут пройти в Минске.

29 июня 2026, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что потенциальные мирные переговоры между Россией и Украиной могут пройти в Минске. По его словам, именно столица Беларуси снова может стать переговорной площадкой для окончания войны.

Не только Москва: Путин назвал новое место для мирных переговоров с Украиной

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин в интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину рассказал, что Минск может стать местом для переговоров Украины и РФ.

"Уверен, что если дело когда-то дойдет до переговоров, то можно использовать также белорусские возможности. Знаю позицию Александра Григорьевича (Лукашенко), он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами", — сказал Путин.

Глава Кремля также напомнил, что именно в Минске в 2014 году были подписаны "Минские соглашения", а в 2022 году там начинались первые российско-украинские переговоры после начала полномасштабного вторжения.

Путин ранее говорил о готовности к диалогу на основе "стамбульских договоренностей" 2022 года, которые Россия не раз трактовала в собственном политическом ключе. В то же время, Путин ранее также предполагал возможность личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, но только в Москве. Зеленский неоднократно комментировал подобные заявления и указывал, что Украина не будет вести диалог в Москве или Минске, поскольку эти столицы являются непосредственными участниками войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин заявил о новых предложениях от Украины: какие условия и принимает ли их Кремль.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости