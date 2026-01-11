logo_ukra

Путін не дарма боїться: на Заході натякають на несподіваний варіант майбутнього для очільника Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін не дарма боїться: на Заході натякають на несподіваний варіант майбутнього для очільника Кремля

Джон Гілі заявив, що готовий взяти Путіна під варту за воєнні злочини в Україні.

11 січня 2026, 11:40
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що підтримує ідею викрадення російського диктатора Володимира Путіна та притягнення його до відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Путін не дарма боїться: на Заході натякають на несподіваний варіант майбутнього для очільника Кремля

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Джон Гілі отримав питання від журналістів, якого світового лідера він би викрав. Як пояснив британський міністр оборони, це був би Путін. За словами Гілі, він особисто бачив наслідки злочинів Кремля під час візитів до українських міст Буча та Ірпінь, включно з історіями про депортацію дітей з окупованих територій. 

"Я б взяв Путіна під варту за його воєнні злочини, які я бачив в Бучі під час одного з моїх перших візитів до України. І за викрадення українських дітей, яких я зустрічав в Ірпіні", — сказав Гілі.

Заяви Гілі пролунали на тлі вторгнення американських спецпризначенців у Венесуелі на початку року, під час якого був захоплений диктатор Ніколас Мадуро. Його звинувачують у співпраці з міжнародними наркокартелями та незаконному обігу наркотиків.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна через незаконну депортацію Москвою цивільних осіб, включаючи дітей, до Росії з окупованих територій України. Таким чином, існують юридичні підстави для відправлення Путіна до зали суду МКС.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський закликав США тиснути на Путіна та запропонував викрасти чеченського лідера Рамзана Кадирова.

Також "Коментарі" писали, що Путін провалився в Україні. Як можна змусити диктатора сісти за стіл переговорів.



Джерело: https://www.dailymail.co.uk/news/article-15451385/Defence-Secretary-John-Healey-detaining-Vladimir-Putin-crimes-Maduro.html
