Путін не дарма боїться: на Заході натякають на несподіваний варіант майбутнього для очільника Кремля

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що підтримує ідею викрадення російського диктатора Володимира Путіна та притягнення його до відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Джон Гілі отримав питання від журналістів, якого світового лідера він би викрав. Як пояснив британський міністр оборони, це був би Путін. За словами Гілі, він особисто бачив наслідки злочинів Кремля під час візитів до українських міст Буча та Ірпінь, включно з історіями про депортацію дітей з окупованих територій.

"Я б взяв Путіна під варту за його воєнні злочини, які я бачив в Бучі під час одного з моїх перших візитів до України. І за викрадення українських дітей, яких я зустрічав в Ірпіні", — сказав Гілі.

Заяви Гілі пролунали на тлі вторгнення американських спецпризначенців у Венесуелі на початку року, під час якого був захоплений диктатор Ніколас Мадуро. Його звинувачують у співпраці з міжнародними наркокартелями та незаконному обігу наркотиків.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у 2023 році видав ордер на арешт Путіна через незаконну депортацію Москвою цивільних осіб, включаючи дітей, до Росії з окупованих територій України. Таким чином, існують юридичні підстави для відправлення Путіна до зали суду МКС.

