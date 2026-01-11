Путін провалився в Україні: що змусить його сісти за стіл переговорів

Російський диктатор Володимир Путін зазнав стратегічної поразки у війні проти України, однак попри це не демонструє готовності сідати за стіл переговорів. Таку оцінку позиції очільнику Кремля дав колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Єнс Столтенберг в інтерв’ю німецькому виданню WirtschaftsWoche зауважив, що війна Росії проти України триває з 2014 року, але навіть за понад десятиліття Кремль не спромігся досягти своїх базових цілей.

"Путін повністю провалився в Україні. Він досі не контролює навіть увесь Донбас", — наголосив ексочільник НАТО.

Колишній генсек нагадав, що після повномасштабного вторгнення у 2022 році Москва розраховувала за лічені дні або тижні встановити контроль над Україною. Натомість Росія втратила понад половину територій, які змогла окупувати на початковому етапі наступу.

Столтенберг визнав, що російські війська повільно просуваються на окремих напрямках, але пояснив це готовністю Кремля платити за війну надзвичайно високу ціну людськими життями та фінансовими ресурсами.

"Але характерна риса подібних до путінського режимів у тому, що вони лише здаються дуже сильними. І раптово перестають бути такими", — вважає Столтенберг.

На його думку, ключовим фактором, який може змусити Путіна піти на переговори буде безперервна і своєчасна підтримка України з боку Заходу. Як пояснює Столтенберг, в умовах війни на виснаження саме західна допомога та військові успіхи Києва здатні змінити розрахунки Кремля і відкрити шлях до реальних мирних домовленостей.

