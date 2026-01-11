Путин провалился в Украине: что заставит его сесть за стол переговоров

Российский диктатор Владимир Путин потерпел стратегическое поражение в войне против Украины, однако, несмотря на это, не демонстрирует готовности садиться за стол переговоров. Такую оценку позиции главе Кремля дал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию WirtschaftsWoche отметил, что война России против Украины продолжается с 2014 года, но даже за более десяти лет Кремль не смог достичь своих базовых целей.

"Путин полностью провалился в Украине. Он до сих пор не контролирует даже весь Донбасс", — подчеркнул экс-глава НАТО.

Бывший генсек напомнил, что после полномасштабного вторжения в 2022 году Москва рассчитывала за считанные дни или недели установить контроль над Украиной. Однако, Россия потеряла более половины территорий, которые смогла оккупировать на начальном этапе наступления.

Столтенберг признал, что российские войска медленно продвигаются по отдельным направлениям, но объяснил это готовностью Кремля платить за войну чрезвычайно высокую цену человеческими жизнями и финансовыми ресурсами.

"Но характерная черта подобных путинскому режиму в том, что они лишь кажутся очень сильными. И внезапно перестают быть такими", — считает Столтенберг.

По его мнению, ключевым фактором, который может заставить Путина пойти на переговоры, будет непрерывная и своевременная поддержка Украины со стороны Запада. Как объясняет Столтенберг, в условиях войны на истощение именно западная помощь и военные успехи Киева способны изменить расчеты Кремля и открыть путь к реальным мирным договоренностям.

