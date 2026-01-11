logo_ukra

Це для Путіна найкращий варіант: що задумали в Кремлі

Віталій Портников заявив, що залякування Європи - це найкращий сценарій для Путіна.

11 січня 2026, 08:25
Slava Kot

Для російського диктатора Володимира Путіна ключовим завданням на цьому етапі війни проти України став психологічний тиск на Європу. Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, коментуючи нові погрози Кремля та удар ракетним комплексом "Орєшнік".

Це для Путіна найкращий варіант: що задумали в Кремлі

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Віталій Портников в ефірі "Еспресо" припустив, що Росія робить ставку на страх. Зокрема, активно поширює наратив про те, що Сполучені Штати нібито можуть не стати на захист Європи у разі прямого російського удару. 

"Європейці поки що пам'ятають і сподіваються, що вони є частиною блоку, в якому є США. Але впевненості в тому, що Сполучені Штати будуть готові захищати Європу у разі російського удару, не так багато, як це було до 2025 року", — пояснює Портников.

Портников також зауважив, що Кремль зацікавлений у якнайшвидшому падінні України, але розуміє,  доки триває масштабна підтримка з боку Європи, цей сценарій неможливий. Як пояснює оглядач, рішення європейських партнерів надати Україні близько 90 млрд євро стало для Москви серйозним і неприємним сигналом. Ці кошти фактично гарантують здатність України продовжувати опір щонайменше протягом двох років, що позбавляє Кремль надії на швидке завершення війни.

Саме тому залякування, зокрема удар "Орєшніком" по Львову, став для Путіна один з інструментів тиску.

"Йому потрібно, щоб європейці налякалися, українці замерзли, Європа припинила допомогу Україні, щоб постало питання про капітуляцію України не тільки у нас, але й в європейських столицях. Налякати європейців — це для Путіна найкращий варіант розвитку подій", — вважає Портников.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Портников окреслив сценарій для України та світу.

Також "Коментарі" писали, чи зможе Україна збити "Орєшнік".



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ScdUZNkwcYc&ab_channel=Espreso.TV
