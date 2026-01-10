Чи зможе Україна збити "Орєшнік": що для цього потрібно

В Україні зараз і в найближчому майбутньому відсутні кошти, здатні ефективно перехопити російську балістичну ракету середньої дальності "Орєшнік". Про це заявив головний редактор військово-політичного порталу Defense Express Олег Катков.

Ракета Орєшнік. Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, "Орєшнік" належить до класу балістичних ракет середньої дальності з окремими бойовими частинами. Ключова складність полягає в тому, що таку ракету необхідно знищити ще до моменту поділу бойових блоків фактично в космічній ділянці траєкторії польоту.

Теоретично, зазначив Катков, перехоплення можливе за допомогою корабельних протиракет Standard Missile-3 або ізраїльської системи ПРО Arrow 3. Однак на практиці залишається дуже багато невідомих. Зокрема, не розкриваються точні технічні характеристики цих комплексів, а також момент, коли відбувається розведення бойових частин "Орєшніка" і чи знаходиться ракета в зоні їх поразки.

Офіційно параметри ні SM-3, ні Arrow 3 не публікувалися, тому дати точну оцінку неможливо. Теоретично збити можна, але на практиці все залежить від багатьох факторів", — наголосив експерт.

Катков також зазначив, що Україна наразі не має можливостей для перехоплення таких ракет. Хоча теоретично зенітно-ракетні комплекси Patriot могли б вражати вже розділені бойові блоки, з практичної погляду такий сценарій виглядає вкрай малоймовірним.

"Patriot призначений для боротьби з тактичними та оперативно-тактичними балістичними ракетами, такими як “Іскандер”. Для протидії ракетам середньої дальності потрібні інші системи — THAAD, SM-6 або SM-3", — резюмував він.

Читайте також на порталі "Коментарі" — заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував кадри удару, завданого по Львівській області, під час якого в тому числі використовувався комплекс "Орєшнік". Медведєв назвав публікацію цих матеріалів попередженням на адресу Заходу, який виступає за розміщення контингентів НАТО та збройних сил європейських країн на території України. Росія не приймає жодного військового контингенту країн Заходу на території України. Про це заявив Медведєв у соцмережі Х.



