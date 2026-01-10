logo

Сможет ли Украина сбить "Орешник": что для этого нужно
Сможет ли Украина сбить "Орешник": что для этого нужно

Военный эксперт объяснил, какие системы теоретически способны сбить ракету и почему на практике это почти невозможно

10 января 2026, 17:05
Автор:
Кравцев Сергей

В Украине сейчас и в обозримом будущем отсутствуют средства, способные эффективно перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Об этом заявил главный редактор военно-политического портала Defense Express Олег Катков.

Сможет ли Украина сбить "Орешник": что для этого нужно

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

По словам эксперта, "Орешник" относится к классу баллистических ракет средней дальности с раздельными боевыми частями. Ключевая сложность заключается в том, что такую ракету необходимо уничтожить еще до момента разделения боевых блоков – фактически в космическом участке траектории полета.

Теоретически, отметил Катков, перехват возможен с помощью корабельных противоракет Standard Missile-3 или израильской системы ПРО Arrow 3. Однако на практике остается слишком много неизвестных. В частности, не раскрываются точные технические характеристики этих комплексов, а также момент, когда именно происходит разведение боевых частей "Орешника" и находится ли ракета в зоне их поражения.

"Официально параметры ни SM-3, ни Arrow 3 не публиковались, поэтому дать точную оценку невозможно. Теоретически сбить можно, но на практике все зависит от множества факторов", — подчеркнул эксперт.

Катков также отметил, что Украина на данный момент не имеет возможностей для перехвата таких ракет. Хотя в теории зенитно-ракетные комплексы Patriot могли бы поражать уже разделенные боевые блоки, с практической точки зрения такой сценарий выглядит крайне маловероятным.

"Patriot предназначен для борьбы с тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами, такими как “Искандер”. Для противодействия ракетам средней дальности необходимы другие системы — THAAD, SM-6 или SM-3", — резюмировал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры удара, нанесенного по Львовской области, в ходе которого в том числе использовался комплекс "Орешник". Медведев назвал публикацию этих материалов предупреждением в адрес Запада, выступающего за размещение контингентов НАТО и вооруженных сил европейских стран на территории Украины. Россия не приемлет никакой военный контингент стран Запада на территории Украины. Об этом заявил Медведев в соцсети Х.




Источник: https://news.liga.net/ua/politics/news/katkov-z-defense-express-rozpoviv-iaki-systemy-zdatni-zbyty-orieshnik-i-chy-ie-vony-v-ukraini
