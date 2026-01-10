Сможет ли Украина сбить "Орешник": что для этого нужно

В Украине сейчас и в обозримом будущем отсутствуют средства, способные эффективно перехватить российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". Об этом заявил главный редактор военно-политического портала Defense Express Олег Катков.

Ракета Орешник. Фото: из открытых источников

По словам эксперта, "Орешник" относится к классу баллистических ракет средней дальности с раздельными боевыми частями. Ключевая сложность заключается в том, что такую ракету необходимо уничтожить еще до момента разделения боевых блоков – фактически в космическом участке траектории полета.

Теоретически, отметил Катков, перехват возможен с помощью корабельных противоракет Standard Missile-3 или израильской системы ПРО Arrow 3. Однако на практике остается слишком много неизвестных. В частности, не раскрываются точные технические характеристики этих комплексов, а также момент, когда именно происходит разведение боевых частей "Орешника" и находится ли ракета в зоне их поражения.

"Официально параметры ни SM-3, ни Arrow 3 не публиковались, поэтому дать точную оценку невозможно. Теоретически сбить можно, но на практике все зависит от множества факторов", — подчеркнул эксперт.

Катков также отметил, что Украина на данный момент не имеет возможностей для перехвата таких ракет. Хотя в теории зенитно-ракетные комплексы Patriot могли бы поражать уже разделенные боевые блоки, с практической точки зрения такой сценарий выглядит крайне маловероятным.

"Patriot предназначен для борьбы с тактическими и оперативно-тактическими баллистическими ракетами, такими как “Искандер”. Для противодействия ракетам средней дальности необходимы другие системы — THAAD, SM-6 или SM-3", — резюмировал он.

