2026-й рік хаосу і ризиків: Портников окреслив сценарій для України та світу

Україну та світ у 2026 році може чекати ще глибша нестабільність і хаос, ніж у попередні роки. Такий прогноз оприлюднив публіцист і журналіст Віталій Портников, аналізуючи майбутні політичні та безпекові тенденції.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, наступний рік не принесе швидкого завершення війни. Переговори між Україною та Росією триватимуть, однак без реальних проривів. Водночас Сполучені Штати та інші західні партнери посилюватимуть тиск на Кремль, намагаючись продемонструвати масштаб економічних втрат, які Росія несе через війну.

Бойові дії, за прогнозом Портникова, залишатимуться системними, хоча й менш інтенсивними, ніж у другій половині 2025 року. Росія продовжить атаки на українську енергетичну інфраструктуру, особливо на лівобережжі Дніпра, намагаючись знову спровокувати масштабні блекаути. У відповідь Україна й надалі завдаватиме ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ, послаблюючи її нафтові доходи. Цей процес, за словами журналіста, вже працює у поєднанні з новими та майбутніми американськими санкціями.

Окрему загрозу Портников бачить у зростанні гібридної війни Росії проти європейських країн. Чим очевиднішою стає неспроможність Кремля досягти вирішальних успіхів на фронті, тим активніше він шукатиме шляхи дестабілізації за межами України.

Втім, найбільше занепокоєння, на думку публіциста, викликають глобальні ризики. Серед них – потенційний конфлікт усередині колективного Заходу, зокрема гіпотетична силова спроба США встановити контроль над Гренландією, що могло б підірвати майбутнє НАТО та розколоти ЄС. Додатковим фактором нестабільності стане загострення відносин між США і Китаєм та внутрішньополітична боротьба у самих Сполучених Штатах.

Підсумовуючи, Портников наголошує: 2026-й рік може стати роком масштабної політичної й економічної невизначеності та підвищених ризиків – як для України, так і для всього світу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — купити або захопити: до якого сценарію по Гренландії ближче Трамп.



