2026 год хаоса и рисков: Портников очертил сценарий для Украины и мира

Украину и мир в 2026 году могут ожидать еще более глубокая нестабильность и хаос, чем в предыдущие годы. Такой прогноз обнародовал публицист и журналист Виталий Портников, анализируя будущие политические и тенденции безопасности.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По его оценке, следующий год не принесет скорого завершения войны. Переговоры между Украиной и Россией будут продолжаться, но без реальных прорывов. В то же время, Соединенные Штаты и другие западные партнеры будут усиливать давление на Кремль, пытаясь продемонстрировать масштаб экономических потерь, которые Россия несет из-за войны.

Боевые действия по прогнозу Портникова будут оставаться системными, хотя и менее интенсивными, чем во второй половине 2025 года. Россия продолжит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру, особенно на левобережье Днепра, пытаясь снова спровоцировать масштабные блекауты. В ответ Украина и дальше будет наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре РФ, ослабляя ее нефтяные доходы. Этот процесс, по словам журналиста, уже работает в сочетании с новыми и будущими американскими санкциями.

Отдельную угрозу Портников видит в росте гибридной войны России против европейских стран. Чем очевиднее становится неспособность Кремля добиться решающих успехов на фронте, тем активнее он будет искать пути дестабилизации за пределами Украины.

Впрочем, наибольшее беспокойство, по мнению публициста, вызывают глобальные риски. Среди них – потенциальный конфликт внутри коллективного Запада, в частности, гипотетическая силовая попытка США установить контроль над Гренландией, что могло бы взорвать будущее НАТО и расколоть ЕС. Дополнительным фактором нестабильности станет обострение отношений между США и Китаем и внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах.

Подводя итог, Портников отмечает: 2026-й год может стать годом масштабной политической и экономической неопределенности и повышенных рисков – как для Украины, так и для всего мира.

