Это для Путина самый лучший вариант: что задумали в Кремле

Для российского диктатора Владимира Путина ключевой задачей на этом этапе войны против Украины стало психологическое давление на Европу. Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, комментируя новые угрозы Кремля и удар ракетным комплексом "Орешник".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Виталий Портников в эфире "Эспрессо" предположил, что Россия делает ставку на страх. В частности, активно распространяет нарратив о том, что Соединенные Штаты якобы могут не стать в защиту Европы в случае прямого российского удара.

"Европейцы пока помнят и надеются, что они являются частью блока, в котором есть США. Но уверенности в том, что Соединенные Штаты будут готовы защищать Европу в случае российского удара, не так много, как это было до 2025 года", — объясняет Портников.

Портников также отметил, что Кремль заинтересован в скорейшем падении Украины, но понимает, пока продолжается масштабная поддержка со стороны Европы, этот сценарий невозможен. Как объясняет обозреватель, решение европейских партнеров предоставить Украине около 90 млрд. евро стало для Москвы серьезным и неприятным сигналом. Эти средства фактически гарантируют способность Украины продолжать сопротивление не менее двух лет, что лишает Кремль надежды на скорое завершение войны.

Именно поэтому устрашение, в частности удар "Орешником" по Львову, стал для Путина один из инструментов давления.

"Ему нужно, чтобы европейцы испугались, украинцы замерзли, Европа прекратила помощь Украине, чтобы встал вопрос о капитуляции Украины не только у нас, но и в европейских столицах. Испугать европейцев — это для Путина лучший вариант развития событий", — считает Портников.

