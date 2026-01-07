Зеленський запропонував США викрасти Кадирова для тиску на Путіна

Рубрики
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають значно ширший арсенал впливу на Росію, ніж лише дипломатія, і вони можуть застосувати нестандартні методи тиску, якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут. Як приклад Зеленський запропонував США викрасти лідера Чечні Рамзана Кадирова для тиску на російського диктатора Володимира Путіна.
Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами відповів на запитання про дії Києва у разі провалу мирного треку через позицію Кремля.
Окремо Зеленський зупинився на дипломатичному тиску на Москву. Він нагадав приклад Венесуели, де США провели операцію проти режиму Ніколаса Мадуро, продемонструвавши здатність діяти швидко й безкомпромісно. На думку Зеленського, подібні кроки можуть змусити Путіна переглянути свою позицію, зокрема через викрадення Кадирова.
