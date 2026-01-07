Зеленський запропонував США викрасти Кадирова для тиску на Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають значно ширший арсенал впливу на Росію, ніж лише дипломатія, і вони можуть застосувати нестандартні методи тиску, якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут. Як приклад Зеленський запропонував США викрасти лідера Чечні Рамзана Кадирова для тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами відповів на запитання про дії Києва у разі провалу мирного треку через позицію Кремля.

"Я б дуже хотів, щоб мирна угода спрацювала. Ми для цього робимо усе. Паралельно, ми повинні бути сильними. Партнери все знають. Вони повинні рухатися швидше, немов би війна не у нас, а них. Вони повинні це відчувати", — сказав президент.

Окремо Зеленський зупинився на дипломатичному тиску на Москву. Він нагадав приклад Венесуели, де США провели операцію проти режиму Ніколаса Мадуро, продемонструвавши здатність діяти швидко й безкомпромісно. На думку Зеленського, подібні кроки можуть змусити Путіна переглянути свою позицію, зокрема через викрадення Кадирова.

"Американці зараз продуктивні. Є хороші результати. Але вони повинні тиснути на Росію. У них є інструменти. Головне, щоб Україна була для них пріоритетом. Ось вам приклад з Мадуро. Провели операцію. Результат всі бачили. Весь світ. Швидко це зробили. Нехай вони зроблять якусь операцію з Кадировим. Може, тоді Путін побачить це і задумається", — заявив президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський пригрозив Кремлю, якщо Росія не погодиться на припинення вогню.

Також "Коментарі" писали, що Путін розповів, за чиїм дорученням веде війну проти України.