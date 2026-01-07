logo_ukra

BTC/USD

92004

ETH/USD

3209.55

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленський запропонував США викрасти Кадирова для тиску на Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленський запропонував США викрасти Кадирова для тиску на Путіна

Зеленський заявив, що США мають інструменти тиску на Путіна і вони можуть діяти жорстко, якщо мирні переговори не спрацюють.

7 січня 2026, 16:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають значно ширший арсенал впливу на Росію, ніж лише дипломатія, і вони можуть застосувати нестандартні методи тиску, якщо мирні переговори зайдуть у глухий кут. Як приклад Зеленський запропонував США викрасти лідера Чечні Рамзана Кадирова для тиску на російського диктатора Володимира Путіна.

Зеленський запропонував США викрасти Кадирова для тиску на Путіна

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами відповів на запитання про дії Києва у разі провалу мирного треку через позицію Кремля.  

"Я б дуже хотів, щоб мирна угода спрацювала. Ми для цього робимо усе. Паралельно, ми повинні бути сильними. Партнери все знають. Вони повинні рухатися швидше, немов би війна не у нас, а них. Вони повинні це відчувати", — сказав президент.

Окремо Зеленський зупинився на дипломатичному тиску на Москву. Він нагадав приклад Венесуели, де США провели операцію проти режиму Ніколаса Мадуро, продемонструвавши здатність діяти швидко й безкомпромісно. На думку Зеленського, подібні кроки можуть змусити Путіна переглянути свою позицію, зокрема через викрадення Кадирова.

"Американці зараз продуктивні. Є хороші результати. Але вони повинні тиснути на Росію. У них є інструменти. Головне, щоб Україна була для них пріоритетом. Ось вам приклад з Мадуро. Провели операцію. Результат всі бачили. Весь світ. Швидко це зробили. Нехай вони зроблять якусь операцію з Кадировим. Може, тоді Путін побачить це і задумається", — заявив президент.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський пригрозив Кремлю, якщо Росія не погодиться на припинення вогню.

Також "Коментарі" писали, що Путін розповів, за чиїм дорученням веде війну проти України.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини