Зеленский предложил США похитить Кадырова для давления на Путина

Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Соединенных Штатов значительно более широкий арсенал влияния на Россию, чем только дипломатия, и они могут применить нестандартные методы давления, если мирные переговоры зайдут в тупик. В качестве примера Зеленский предложил США похитить лидера Чечни Рамзана Кадырова для давления на российского диктатора Владимира Путина.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами ответил на вопрос о действиях Киева в случае провала мирного трека из-за позиции Кремля.
Отдельно Зеленский остановился на дипломатическом давлении на Москву. Он напомнил пример Венесуэлы, где США провели операцию против режима Николаса Мадуро, продемонстрировав способность действовать быстро и бескомпромиссно. По мнению Зеленского, подобные шаги могут заставить Путина пересмотреть свою позицию, в том числе из-за похищения Кадырова.
