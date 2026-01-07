Зеленский предложил США похитить Кадырова для давления на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Соединенных Штатов значительно более широкий арсенал влияния на Россию, чем только дипломатия, и они могут применить нестандартные методы давления, если мирные переговоры зайдут в тупик. В качестве примера Зеленский предложил США похитить лидера Чечни Рамзана Кадырова для давления на российского диктатора Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами ответил на вопрос о действиях Киева в случае провала мирного трека из-за позиции Кремля.

"Я бы очень хотел, чтобы мирное соглашение сработало. Мы для этого делаем все. Параллельно, мы должны быть сильными. Партнеры все знают. Они должны двигаться быстрее, словно бы война не у нас, а их. Они должны это чувствовать", — сказал президент.

Отдельно Зеленский остановился на дипломатическом давлении на Москву. Он напомнил пример Венесуэлы, где США провели операцию против режима Николаса Мадуро, продемонстрировав способность действовать быстро и бескомпромиссно. По мнению Зеленского, подобные шаги могут заставить Путина пересмотреть свою позицию, в том числе из-за похищения Кадырова.

"Американцы сейчас продуктивны. Есть хорошие результаты. Но они должны давить на Россию. У них есть инструменты. Главное, чтобы Украина была для них приоритетом. Вот вам пример с Мадуро. Провели операцию. Результат все видели. Весь мир. Быстро это сделали. Пусть они сделают какую-нибудь операцию с Кадыровым. Может, тогда Путин увидит это и задумается", – заявил президент.

