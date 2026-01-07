Зеленський пригрозив Кремлю, якщо Росія не погодиться на припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський висловився щодо позиції Кремля у переговорах про припинення вогню. За його словами, що Росія наразі не демонструє готовності до реальних кроків. Як пояснив президент, переговори з Москвою ведуть американські представники, однак російська сторона уникає конкретних зобов’язань.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами відповів на запитання, чи готова Росія погодитися на припинення бойових дій та обговорювані гарантії безпеки для України. Президент наголосив, що наразі Кремль займає вичікувальну позицію, але можливості тиску з боку Заходу далеко не вичерпані.

"Американці точно ведуть перемовини з росіянами, проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто: поки що Росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть ніс відкрутити, якщо захочуть", — пригрозив Зеленський.

Заява пролунала на тлі переговорів у Парижі, де 6 січня пройшло засідання 35 країн "коаліції охочих". За його підсумками Зеленський разом із лідерами Франції та Великої Британії підписав декларацію про наміри щодо розгортання в Україні багатонаціонального військового контингенту після завершення війни.

