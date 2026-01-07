logo_ukra

Зеленський пригрозив Кремлю, якщо Росія не погодиться на припинення вогню
Зеленський пригрозив Кремлю, якщо Росія не погодиться на припинення вогню

Зеленський заявив, що РФ не готова до припинення вогню, але США та союзники мають інструменти жорсткого тиску на Кремль.

7 січня 2026, 15:37
Президент України Володимир Зеленський висловився щодо позиції Кремля у переговорах про припинення вогню. За його словами, що Росія наразі не демонструє готовності до реальних кроків. Як пояснив президент, переговори з Москвою ведуть американські представники, однак російська сторона уникає конкретних зобов’язань.

Зеленський пригрозив Кремлю, якщо Росія не погодиться на припинення вогню

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами відповів на запитання, чи готова Росія погодитися на припинення бойових дій та обговорювані гарантії безпеки для України. Президент наголосив, що наразі Кремль займає вичікувальну позицію, але можливості тиску з боку Заходу далеко не вичерпані.

"Американці точно ведуть перемовини з росіянами, проговорюють різні варіанти. Відповім дуже просто: поки що Росія крутить носом, але партнери в нас достатньо сильні, деякі з них особливо, і можуть ніс відкрутити, якщо захочуть", — пригрозив Зеленський.

Заява пролунала на тлі переговорів у Парижі, де 6 січня пройшло засідання 35 країн "коаліції охочих". За його підсумками Зеленський разом із лідерами Франції та Великої Британії підписав декларацію про наміри щодо розгортання в Україні багатонаціонального військового контингенту після завершення війни.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін "пояснив", за чиїм дорученням веде війну проти України. За його словами, російські військові нібито виконують "місію за дорученням Господа" під час війни.

Також "Коментарі" писали, що Емманюель Макрон зробив заяву про контакт з російським диктатором Путіним. За його словами, європейці мають вести відкритий та прозорий діалог з представниками Кремля. 



