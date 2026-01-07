logo

Зеленский пригрозил Кремлю, если Россия не согласится на прекращение огня
Зеленский пригрозил Кремлю, если Россия не согласится на прекращение огня

Зеленский заявил, что РФ не готова к прекращению огня, но у США и союзников есть инструменты жесткого давления на Кремль.

7 января 2026, 15:37
Автор:
Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу позиции Кремля в переговорах о прекращении огня. По его словам, Россия пока не демонстрирует готовности к реальным шагам. Как пояснил президент, переговоры с Москвой ведут американские представители, однако российская сторона избегает конкретных обязательств.

Зеленский пригрозил Кремлю, если Россия не согласится на прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами ответил на вопрос, готова ли Россия согласиться на прекращение боевых действий и обсуждаемые гарантии безопасности для Украины. Президент подчеркнул, что в настоящее время Кремль занимает выжидательную позицию, но возможности давления со стороны Запада далеко не исчерпаны.

"Американцы точно ведут переговоры с россиянами, проговаривают разные варианты. Отвечу очень просто: пока Россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно, и могут открутить нос, если захотят", — пригрозил Зеленский.

Заявление прозвучало на фоне переговоров в Париже, где 6 января прошло заседание 35 стран "коалиции желающих". По его итогам, Зеленский вместе с лидерами Франции и Великобритании подписал декларацию о намерениях по развертыванию в Украине многонационального военного контингента после завершения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин "объяснил", по чьему поручению ведет войну против Украины. По его словам, российские военные якобы выполняют "миссию по поручению Господа" во время войны.

Также "Комментарии" писали, что Эмманюэль Макрон сделал заявление о контакте с российским диктатором Путиным. По его словам, европейцы должны проводить открытый и прозрачный диалог с представителями Кремля.



