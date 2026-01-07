Зеленский пригрозил Кремлю, если Россия не согласится на прекращение огня

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу позиции Кремля в переговорах о прекращении огня. По его словам, Россия пока не демонстрирует готовности к реальным шагам. Как пояснил президент, переговоры с Москвой ведут американские представители, однако российская сторона избегает конкретных обязательств.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский во время онлайн-общения с журналистами ответил на вопрос, готова ли Россия согласиться на прекращение боевых действий и обсуждаемые гарантии безопасности для Украины. Президент подчеркнул, что в настоящее время Кремль занимает выжидательную позицию, но возможности давления со стороны Запада далеко не исчерпаны.

"Американцы точно ведут переговоры с россиянами, проговаривают разные варианты. Отвечу очень просто: пока Россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно, и могут открутить нос, если захотят", — пригрозил Зеленский.

Заявление прозвучало на фоне переговоров в Париже, где 6 января прошло заседание 35 стран "коалиции желающих". По его итогам, Зеленский вместе с лидерами Франции и Великобритании подписал декларацию о намерениях по развертыванию в Украине многонационального военного контингента после завершения войны.

