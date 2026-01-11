Путин не зря боится: на Западе намекают на неожиданный вариант будущего для главы Кремля

Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что поддерживает идею похищения российского диктатора Владимира Путина и привлечения его к ответственности за военные преступления, совершенные во время полномасштабного вторжения в Украину.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Джон Гили получил вопрос от журналистов, какого мирового лидера он похитил бы. Как объяснил британский министр обороны, это был бы Путин. По словам Гили, он лично видел последствия преступлений Кремля во время визитов в украинские города Буча и Ирпень, включая истории о депортации детей с оккупированных территорий.

"Я бы взял Путина под стражу за его военные преступления, которые я видел в Буче во время одного из моих первых визитов в Украину. И за похищение украинских детей, которых я встречал в Ирпене", — сказал Гили.

Заявления Гили раздались на фоне вторжения американских спецназовцев в Венесуэле в начале года, во время которого был захвачен диктатор Николас Мадуро. Его обвиняют в сотрудничестве с международными наркокартелями и незаконном обращении наркотиков.

Напомним, что Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина из-за незаконной депортации Москвой гражданских лиц, включая детей, в Россию с оккупированных территорий Украины. Таким образом, существуют юридические основания для отправки Путина в зал суда МУС.

