Путін намагався випалити українців: скільки дронів, ракет і КАБів випустила РФ по Україні 2025 року

У 2025 році країна-агресор випустила Україною понад 60 000 керованих авіаційних бомб, близько 2400 ракет різних типів і понад 100 000 безпілотників. Про це повідомляє United24.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

У повідомленні йдеться, що протягом 2025 року повітряна тривога звучала в Україні щонайменше 19033 рази. Найбільше у Харківській області – 2020 тривог за рік. Не надто відстала за цим показником і Сумська область. За рік у цьому регіоні пролунало 1793 тривоги.

"Тижня над Україною фіксувалися тисячі повітряних цілей. Щодня приносив нові руйнування та втрати серед мирного населення. Постійні атаки знищували об'єкти цивільної та енергетичної інфраструктури, перетворюючи життя людей у боротьбу за виживання", — зазначили у United24.

Читайте також на порталі "Коментарі" — низка моніторингових джерел передбачає, що можливий напад може статися в проміжку між 31 грудня та 2 січня.

Як відомо, рік тому, 1 січня, Росія завдала удару дронами саме по урядовому кварталі Києва. Внаслідок атаки постраждала будівля Національного банку України, а в одному з житлових будинків на вулиці Банковій загинули відомий нейробіолог Ігор Зима та його дружина, біохімік Олеся Сокур.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко поділився своєю оцінкою потенційного удару. За його словами, атака "з урахуванням тих засобів поразки, які є в наявності у росіян для проведення таких ударів, не відрізнятиметься чимось від максимального удару по території України, який будь-коли проводився.

Також видання "Коментарі" повідомляло – голова ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню "Суспільне".



