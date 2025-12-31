Путін намагався випалити українців: скільки дронів, ракет і КАБів випустила РФ по Україні 2025 року

Рубрики
У 2025 році країна-агресор випустила Україною понад 60 000 керованих авіаційних бомб, близько 2400 ракет різних типів і понад 100 000 безпілотників. Про це повідомляє United24.
Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел
У повідомленні йдеться, що протягом 2025 року повітряна тривога звучала в Україні щонайменше 19033 рази. Найбільше у Харківській області – 2020 тривог за рік. Не надто відстала за цим показником і Сумська область. За рік у цьому регіоні пролунало 1793 тривоги.
Читайте також на порталі "Коментарі" — низка моніторингових джерел передбачає, що можливий напад може статися в проміжку між 31 грудня та 2 січня.
Як відомо, рік тому, 1 січня, Росія завдала удару дронами саме по урядовому кварталі Києва. Внаслідок атаки постраждала будівля Національного банку України, а в одному з житлових будинків на вулиці Банковій загинули відомий нейробіолог Ігор Зима та його дружина, біохімік Олеся Сокур.
Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко поділився своєю оцінкою потенційного удару. За його словами, атака "з урахуванням тих засобів поразки, які є в наявності у росіян для проведення таких ударів, не відрізнятиметься чимось від максимального удару по території України, який будь-коли проводився.
Також видання "Коментарі" повідомляло – голова ГУР Міноборони Кирило Буданов озвучив ключові цілі країни-агресора на 2026 рік. За його словами, Кремль хоче повністю окупувати Донбас та Запорізьку область. Як повідомляє портал "Коментарі", про це Буданов розповів в інтерв'ю виданню "Суспільне".