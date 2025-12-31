logo

Путин пытался выжечь украинцев: сколько дронов, ракет и КАБов выпустила РФ по Украине в 2025 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин пытался выжечь украинцев: сколько дронов, ракет и КАБов выпустила РФ по Украине в 2025 году

По информации United24, РФ за год выпустила по Украине более 100 000 дронов, тысячи ракет и КАБов

31 декабря 2025, 13:00
Автор:
Кравцев Сергей

В 2025 году страна-агрессор выпустила по Украине более 60 000 управляемых авиационных бомб, около 2400 ракет различных типов и более 100 000 беспилотников. Об этом сообщает United24.

Путин пытался выжечь украинцев: сколько дронов, ракет и КАБов выпустила РФ по Украине в 2025 году

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

В сообщении говорится, что в течение 2025 года воздушная тревога звучала в Украине по меньшей мере 19 033 раза. Больше всего в Харьковской области – 2020 тревог за год. Не сильно отстала по этому показателю и Сумская область. За год в этом регионе прозвучало 1793 тревоги.

"Еженедельно над Украиной фиксировались тысячи воздушных целей. Каждый день приносил новые разрушения и потери среди мирного населения. Постоянные атаки уничтожали объекты гражданской и энергетической инфраструктуры, превращая жизнь людей в борьбу за выживание", — отметили в United24.

Читайте также на портале "Комментарии" — ряд мониторинговых источников предполагает, что возможное нападение может произойти в промежутке между 31 декабря и 2 января.

Как известно, год назад, 1 января, Россия нанесла удар дронами именно по правительственному кварталу Киева. В результате атаки пострадало здание Национального банка Украины, а в одном из жилых домов на улице Банковой погибли известный нейробиолог Игорь Зима и его жена, биохимик Олеся Сокур.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко поделился своей оценкой потенциального удара. По его словам, атака "с учетом тех средств поражения, имеющихся в наличии у россиян для проведения таких ударов, не будет отличаться чем-то от максимального удара по территории Украины, который когда-либо производился.

Также издание "Комментарии" сообщало – глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов озвучил ключевые цели страны-агрессора на 2026 год. По его словам, Кремль хочет полностью оккупировать Донбасс и Запорожскую область. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Буданов рассказал в интервью изданию "Суспильне".




Источник: https://www.facebook.com/u24.gov.ua/posts/%D1%83-2025-%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F-%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B4-60-
