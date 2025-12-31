Путин подготовил ракетный удар года по Украине: озвучен страшный прогноз по целям и средствам

Ряд мониторинговых источников предполагает, что возможное нападение может произойти в промежутке между 31 декабря и 2 января.

Фото: из открытых источников

Как известно, год назад, 1 января, Россия нанесла удар дронами именно по правительственному кварталу Киева. В результате атаки пострадало здание Национального банка Украины, а в одном из жилых домов на улице Банковой погибли известный нейробиолог Игорь Зима и его жена, биохимик Олеся Сокур.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко поделился своей оценкой потенциального удара. По его словам, атака "с учетом тех средств поражения, имеющихся в наличии у россиян для проведения таких ударов, не будет отличаться чем-то от максимального удара по территории Украины, который когда-либо производился.

Коваленко отмечает, что концентрация удара на отдельном объекте, например правительственном квартале Киева или Киевской области, может быть особенно опасной.

"Если будет закоординирован именно этот квартал, то это будет достаточно мощное направление для большого количества средств поражения. По сравнению со всем происходившим ранее. В общем, это не будет что-то исключительное, но если мы говорим о концентрации по отдельно взятому объекту, то может быть трудно держать такое давление", — говорит Коваленко.

Эксперт также напоминает о традиционных новогодних атаках России.

"Для россиян в любом случае Новый год – это триггерная дата. Они всегда ее используют, чтобы устроить террор в отношении украинцев. В разные периоды, с 2022 на 2023, с 2023 на 2024 основные направления были разными. Например, через Одессу летело 100 дронов. На тот момент это было рекордное количество. Оккупанты пытаются устраивать такое же на новогодние праздники. Эти недели максимально критичны", — заключает Коваленко.

Портал "Комментарии" уже писал, что российский диктатор Владимир Путин издал приказ о расширении так называемой "буферной зоны" на северо-востоке Украины в 2026 году. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.