Путін підготував ракетний удар року по Україні: озвучено страшний прогноз щодо цілей і засобів

Низка моніторингових джерел припускає, що можливий напад може відбутися у проміжку між 31 грудня та 2 січня.

Фото: з відкритих джерел

Як відомо, рік тому, 1 січня, Росія завдала удару дронами саме по урядовому кварталу Києва. Внаслідок атаки постраждала будівля Національного банку України, а в одному з житлових будинків на вулиці Банковій загинули відомий нейробіолог Ігор Зима та його дружина, біохімікиня Олеся Сокур.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко поділився своєю оцінкою потенційного удару. За його словами, атака "з урахуванням тих засобів ураження, які є в наявності у росіян для проведення таких ударів, не буде відрізнятися чимось від максимального удару по території України, який коли-небудь здійснювався.

Коваленко зазначає, що концентрація удару на окремому об’єкті, наприклад, урядовому кварталі Києва або Київській області, може бути особливо небезпечною.

"Якщо буде закоординовано саме цей квартал, то це буде досить потужний напрямок для великої кількості засобів ураження. Порівняно зі всім тим, що відбувалося раніше. Загалом це не буде щось виняткове, але якщо ми говоримо про концентрацію по окремо взятому об’єкту, то може бути важко тримати такий тиск", — каже Коваленко.

Експерт також нагадує про традиційні новорічні атаки Росії.

"Для росіян в будь-якому разі Новий рік — це тригерна дата. Вони завжди її використовують, щоб влаштувати терор щодо українців. У різні періоди, з 2022 на 2023, з 2023 на 2024 основні напрямки були різними. Наприклад, через Одесу летіло 100 дронів. На той момент це була рекордна кількість. Окупанти намагаються влаштовувати таке саме на новорічні свята. Ці тижні є максимально критичними", — підсумовує Коваленко.

