Війна в Україні буде ще страшнішою у 2026 році: стало відомо про новий злочинний наказ Путіна
НОВИНИ

Війна в Україні буде ще страшнішою у 2026 році: стало відомо про новий злочинний наказ Путіна

Плани стосуються Сумської та Харківської областей. Київ категорично їх відкидає, називаючи безглуздими

31 грудня 2025, 09:45
Автор:
Клименко Елена

Російський диктатор Володимир Путін видав наказ про розширення так званої "буферної зони" на північному сході України у 2026 році. Про це повідомив начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов, інформує агентство Reuters.

Війна в Україні буде ще страшнішою у 2026 році: стало відомо про новий злочинний наказ Путіна

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: 24 Канал

За словами Герасимова, мова йде насамперед про Сумську та Харківську області, що межують із Росією. Він також зазначив, що особисто перевірив угруповання військ "Північ", яке дислокується на цьому напрямку.

"Президент Російської Федерації доручив у 2026 році розширити буферну зону в Сумській і Харківській областях", — цитує Герасимова російські ЗМІ. 

Угруповання "Північ" було сформоване на початку 2024 року. За заявами Москви, його основним завданням є створення "буферу" уздовж кордону та витіснення українських сил углиб території України з метою підготовки до подальшого наступу.

Оголошення Герасимова пролунало на тлі заяв Кремля про нібито спробу "атаки" на резиденцію Путіна, підтверджень якої надано не було. Київ відкинув ці звинувачення, назвавши їх спробою зірвати можливі мирні переговори та відволікти увагу від реальної ситуації на фронті, де війна наближається до четвертого року. Офіційної реакції української сторони на слова Герасимова станом на зараз не зафіксовано.

Раніше Путін неодноразово підкреслював необхідність створення "буферної зони" для відсування українських військ і озброєння від російського кордону. Цю концепцію обґрунтовували обстрілами та атаками дронів по прикордонних регіонах, зокрема у Бєлгородській та Курській областях. Водночас Київ регулярно спростовує будь-які обґрунтування Москви, стверджуючи, що "буферна зона" є лише приводом для подальших вторгнень на українську територію. Президент України Володимир Зеленський неодноразово називав плани Росії щодо Сумської та Харківської областей "божевільними", наголошуючи на рішучості України захищати ці регіони та чинити рішучий опір будь-яким агресивним спробам.

Портал "Коментарі" раніше писав, що у ніч на 31 грудня Білу Церкву знову атакували російські окупанти. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мешканців міста. Про наслідки атаки повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
