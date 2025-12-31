logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ нещадно атакувала важливе місто на Київщині: стало відомо про жахливі наслідки
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ нещадно атакувала важливе місто на Київщині: стало відомо про жахливі наслідки

Внаслідок атаки постраждали два багатоповерхові житлові будинки: вибито вікна та пошкоджено балкони

31 грудня 2025, 09:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

У ніч на 31 грудня Білу Церкву знову атакували російські окупанти. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мешканців міста. Про наслідки атаки повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

РФ нещадно атакувала важливе місто на Київщині: стало відомо про жахливі наслідки

Атака на Білу Церкву. Фото: 24 Канал

За його словами, чоловік 1964 року народження отримав осколкові поранення руки та голови, а жінка 1977 року народження — гостру реакцію на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Внаслідок атаки постраждали два багатоповерхові житлові будинки: вибито вікна та пошкоджено балкони. Ці будинки, де люди мирно спали, готувалися до святкування Нового року, стали жертвами дій ворога, який намагається налякати мирне населення.

Місцева влада спільно з громадою вже працює над тим, щоб якнайшвидше відновити безпеку та комфорт для мешканців. У першу чергу планується закрити вибиті вікна, щоб захистити людей від морозу та повернути відчуття безпеки.

Посадовець підкреслив, що мета таких атак не змінюється — це залякати людей, посіяти страх і хаос, створити атмосферу невпевненості та розбрату. Навіть напередодні новорічних свят країна-агресор продовжує обстріли мирних будинків, завдаючи руйнувань і психологічного тиску.

За інформацією пресслужби Білоцерківської міської територіальної громади, у деяких районах спостерігаються перебої з електропостачанням, а також тимчасова відсутність води та опалення. Місцева влада активно працює над відновленням комунальних послуг та наданням допомоги постраждалим, особливо у складних погодних умовах, щоб мінімізувати негативні наслідки обстрілу.

Портал "Коментарі" вже писав, що переговори щодо завершення війни в Україні наближаються до критичної точки, але "точка неповернення" ще не пройдена. Наразі ініціатива у цьому процесі належить Сполученим Штатам, які активно тиснуть на Київ, в то час як Росія намагається виграти час для продовження своїх військових планів.  



Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8415
