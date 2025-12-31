РФ нещадно атакувала важливе місто на Київщині: стало відомо про жахливі наслідки

У ніч на 31 грудня Білу Церкву знову атакували російські окупанти. Внаслідок обстрілу постраждали двоє мешканців міста. Про наслідки атаки повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Атака на Білу Церкву. Фото: 24 Канал

За його словами, чоловік 1964 року народження отримав осколкові поранення руки та голови, а жінка 1977 року народження — гостру реакцію на стрес. Обом надали необхідну медичну допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Внаслідок атаки постраждали два багатоповерхові житлові будинки: вибито вікна та пошкоджено балкони. Ці будинки, де люди мирно спали, готувалися до святкування Нового року, стали жертвами дій ворога, який намагається налякати мирне населення.

Місцева влада спільно з громадою вже працює над тим, щоб якнайшвидше відновити безпеку та комфорт для мешканців. У першу чергу планується закрити вибиті вікна, щоб захистити людей від морозу та повернути відчуття безпеки.

Посадовець підкреслив, що мета таких атак не змінюється — це залякати людей, посіяти страх і хаос, створити атмосферу невпевненості та розбрату. Навіть напередодні новорічних свят країна-агресор продовжує обстріли мирних будинків, завдаючи руйнувань і психологічного тиску.

За інформацією пресслужби Білоцерківської міської територіальної громади, у деяких районах спостерігаються перебої з електропостачанням, а також тимчасова відсутність води та опалення. Місцева влада активно працює над відновленням комунальних послуг та наданням допомоги постраждалим, особливо у складних погодних умовах, щоб мінімізувати негативні наслідки обстрілу.

