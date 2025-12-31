logo

BTC/USD

88324

ETH/USD

2965.88

USD/UAH

42.39

EUR/UAH

49.86

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией РФ беспощадно атаковала важный город в Киевской области: стало известно об ужасных последствиях
commentss НОВОСТИ Все новости

РФ беспощадно атаковала важный город в Киевской области: стало известно об ужасных последствиях

В результате атаки пострадали два многоэтажных жилых дома: выбиты окна и повреждены балконы

31 декабря 2025, 09:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 31 декабря Белую Церковь снова атаковали российские оккупанты. В результате обстрела пострадали двое жителей города. О последствиях атаки сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

РФ беспощадно атаковала важный город в Киевской области: стало известно об ужасных последствиях

Атака на Белую Церковь. Фото: 24 Канал

По его словам, мужчина 1964 года получил осколочные ранения руки и головы, а женщина 1977 рождения — острую реакцию на стресс. Обоим была оказана необходимая медицинская помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

В результате атаки пострадали два многоэтажных жилых дома: выбиты окна и повреждены балконы. Эти дома, где люди мирно спали, готовились к празднованию Нового года, стали жертвами действий врага, пытающегося напугать мирное население.

Местные власти совместно с обществом уже работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить безопасность и комфорт для жителей. В первую очередь планируется закрыть выбитые окна, чтобы защитить людей от мороза и вернуть чувство безопасности.

Чиновник подчеркнул, что цель таких атак не меняется — это запугать людей, посеять страх и хаос, создать атмосферу неуверенности и раздора. Даже в канун новогодних праздников страна-агрессор продолжает обстрелы мирных домов, нанося разрушения и психологическое давление.

По информации пресс-службы Белоцерковской городской территориальной общины, в некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением, а также временное отсутствие воды и отопления. Местные власти активно работают над восстановлением коммунальных услуг и оказанием помощи пострадавшим, особенно в сложных погодных условиях, чтобы минимизировать негативные последствия обстрела.

Портал "Комментарии" уже писал, что переговоры по завершению войны в Украине приближаются к критической точке, но "точка невозвращения" еще не пройдена. Инициатива в этом процессе принадлежит Соединенным Штатам, которые активно давят на Киев, в то время как Россия пытается выиграть время для продолжения своих военных планов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/8415
Теги:

Новости

Все новости