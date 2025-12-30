Трамп вирішив поставити Київ на коліна: озвучено попередження про страшну пастку переговорів

Переговори щодо завершення війни в Україні наближаються до критичної точки, але "точка неповернення" ще не пройдена. Наразі ініціатива у цьому процесі належить Сполученим Штатам, які активно тиснуть на Київ, в той час як Росія намагається виграти час для продовження своїх військових планів. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів політолог та директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Фото: з відкритих джерел

Зміна підходу американської адміністрації до переговорів стала очевидною. Якщо раніше діалоги велися через довірених осіб Дональда Трампа, то тепер до процесу долучилися офіційні інституції США. Кулик зазначив, що на даний момент США активно дотискають Україну, що ставить президента Володимира Зеленського в ситуацію маневрування, коли він намагається уникнути пастки, яку можуть встановити Трамп і Путін. На думку експерта, цей етап переговорів є вирішальним: або Вашингтон зможе домогтися угоди, або черговий раунд переговорів завершиться безрезультатно.

Незважаючи на офіційну риторику Кремля, Росія насправді має зацікавленість у переговорах, але не поспішає підписувати угоди. Експерт пояснив, що одна з версій того, чому Москва тягне час, полягає в тому, що Кремль ще не досягнув бажаних результатів на полі бою. Тому Росія намагається використати цей час, щоб укріпити свої позиції до весни або навіть до літа. Кремль прагне створити "багаторівневу угоду", яка включатиме не лише Україну, але й окремі домовленості з США та Європою.

