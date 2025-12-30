logo_ukra

BTC/USD

87854

ETH/USD

2972.71

USD/UAH

42.22

EUR/UAH

49.65

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Трамп вирішив поставити Київ на коліна: озвучено попередження про страшну пастку переговорів
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп вирішив поставити Київ на коліна: озвучено попередження про страшну пастку переговорів

Мирні переговори залишаються на невизначеному етапі, а Кремль не проявляє спішності в ухваленні рішень

30 грудня 2025, 11:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Переговори щодо завершення війни в Україні наближаються до критичної точки, але "точка неповернення" ще не пройдена. Наразі ініціатива у цьому процесі належить Сполученим Штатам, які активно тиснуть на Київ, в той час як Росія намагається виграти час для продовження своїх військових планів. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів політолог та директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Трамп вирішив поставити Київ на коліна: озвучено попередження про страшну пастку переговорів

Фото: з відкритих джерел

Зміна підходу американської адміністрації до переговорів стала очевидною. Якщо раніше діалоги велися через довірених осіб Дональда Трампа, то тепер до процесу долучилися офіційні інституції США. Кулик зазначив, що на даний момент США активно дотискають Україну, що ставить президента Володимира Зеленського в ситуацію маневрування, коли він намагається уникнути пастки, яку можуть встановити Трамп і Путін. На думку експерта, цей етап переговорів є вирішальним: або Вашингтон зможе домогтися угоди, або черговий раунд переговорів завершиться безрезультатно.

Незважаючи на офіційну риторику Кремля, Росія насправді має зацікавленість у переговорах, але не поспішає підписувати угоди. Експерт пояснив, що одна з версій того, чому Москва тягне час, полягає в тому, що Кремль ще не досягнув бажаних результатів на полі бою. Тому Росія намагається використати цей час, щоб укріпити свої позиції до весни або навіть до літа. Кремль прагне створити "багаторівневу угоду", яка включатиме не лише Україну, але й окремі домовленості з США та Європою.

Як вже писали "Коментарі", Україна опинилася в складній ситуації на фронті, де Сили оборони змушені постійно адаптуватися до змін тактики ворога, не маючи достатніх резервів для адекватного контрнаступу. Російські окупанти навмисно посилюють кількість "гарячих точок", щоб виснажити українську армію і знайти прогалину в обороні, що ставить українських захисників у важке становище, розповів Тарас Чмут, військовий аналітик і керівник фонду "Повернись живим", в інтерв'ю "Українській правді".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини