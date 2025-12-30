Трамп решил поставить Киев на колени: озвучено предупреждение о страшной ловушке переговоров

Переговоры по завершению войны в Украине приближаются к критической точке, но "точка невозвращения" еще не пройдена. Инициатива в этом процессе принадлежит Соединенным Штатам, которые активно давят на Киев, в то время как Россия пытается выиграть время для продолжения своих военных планов. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал политолог и директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Фото: из открытых источников

Изменение подхода американской администрации к переговорам стало очевидным. Если раньше диалоги велись через доверенных лиц Дональда Трампа, то теперь в процесс присоединились официальные институты США. Кулик отметил, что сейчас США активно дожимают Украину, что ставит президента Владимира Зеленского в ситуацию маневрирования, когда он пытается избежать ловушки, которую могут установить Трамп и Путин. По мнению эксперта, этот этап переговоров решающий: либо Вашингтон сможет добиться соглашения, либо очередной раунд переговоров завершится безрезультатно.

Несмотря на официальную риторику Кремля, Россия действительно заинтересована в переговорах, но не спешит подписывать соглашения. Эксперт пояснил, что одна из версий того, почему Москва тянет время, состоит в том, что Кремль еще не добился желаемых результатов на поле боя. Поэтому Россия пытается использовать это время, чтобы укрепить свои позиции до весны или даже лета. Кремль стремится создать "многоуровневое соглашение", которое будет включать не только Украину, но и отдельные договоренности с США и Европой.

Как уже писали "Комментарии", Украина оказалась в сложной ситуации на фронте, где Силы обороны вынуждены постоянно адаптироваться к изменениям тактики врага, не имея достаточных резервов для адекватного контрнаступления. Российские оккупанты намеренно усиливают количество "горячих точек", чтобы истощить украинскую армию и найти пробел в обороне, ставящий украинских защитников в тяжелое положение, рассказал Тарас Чмут, военный аналитик и руководитель фонда "Вернись живым", в интервью "Украинской правде".