Российский диктатор Владимир Путин издал указ о расширении так называемой "буферной зоны" на северо-востоке Украины в 2026 году. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает агентство Reuters.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

По словам Герасимова, речь идет прежде всего о граничащих с Россией Сумской и Харьковской областях. Он также отметил, что лично проверил группировку войск "Север", которая дислоцируется на этом направлении.

"Президент Российской Федерации поручил в 2026 году расширить буферную зону в Сумской и Харьковской областях", — цитирует Герасимова российские СМИ.

Группировка "Север" была сформирована в начале 2024 года. По заявлениям Москвы, его основная задача — создание "буфера" вдоль границы и вытеснение украинских сил вглубь территории Украины с целью подготовки к дальнейшему наступлению.

Объявление Герасимова прозвучало на фоне заявлений Кремля о якобы попытке "атаки" на резиденцию Путина, подтверждений которой предоставлено не было. Киев отверг эти обвинения, назвав их попыткой сорвать возможные мирные переговоры и отвлечь внимание от реальной ситуации на фронте, где война близится к четвертому году. Официальная реакция украинской стороны на слова Герасимова по состоянию на данный момент не зафиксирована.

Ранее Путин неоднократно подчеркивал необходимость создания "буферной зоны" для отдвижения украинских войск и вооружения от российской границы. Эту концепцию обосновывали обстрелами и атаками дронов по приграничным регионам, в частности, в Белгородской и Курской областях. В то же время, Киев регулярно опровергает любые обоснования Москвы, утверждая, что "буферная зона" является лишь поводом для дальнейших вторжений на украинскую территорию. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно называл планы России относительно Сумской и Харьковской областей "сумасшедшими", отмечая решимость Украины защищать эти регионы и оказывать решительное сопротивление любым агрессивным попыткам.

