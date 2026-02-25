Путін наказав залишити лише попіл: що другу добу поспіль атакує Росія

Російські окупаційні війська другу добу поспіль атакують обʼєкти НАК "Нафтогаз України" у Харківській та Чернігівській областях. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький у Facebook.

Вогонь. Фото: ДСНС Чернігівської області

"Два дні безупинно тривають атаки на обʼєкти зберігання газу та виробничі потужності на Харківщині та Чернігівщині. Є руйнування", — зазначив Корецький.

За його інформацією, ворог сумарно застосував близько 60 ударних дронів.

"Щойно безпекова ситуація дозволить, фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС проведуть оцінку наслідків і розпочнуть їх ліквідацію", — додав очільник "Нафтогазу".

Читайте також на порталі "Коментарі" — моніторингові ресурси, що відстежують активність ворожої авіації та ракетних військ, оприлюднили попередження про високу загрозу обстрілу столичного регіону. За наявною інформацією, "30 балістичних ракет „Іскандер-М“ та „Циркон“ полетять на Київ/область протягом 48 годин".

Згідно з повідомленням, аналітики припускають, що "ворог планує здійснити атаку" найближчим часом. Йдеться про використання швидкісних балістичних засобів ураження, які мають надзвичайно короткий час підльоту до цілі.

Мешканців Києва та області закликають бути особливо пильними та негайно прямувати до укриттів у разі оголошення сигналу повітряної тривоги. Нагадаємо, що офіційні органи військового управління зазвичай не називають точну кількість ракет до моменту атаки, проте закликають довіряти лише перевіреній інформації.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські окупанти продовжують масовані атаки на Запорізький район, у результаті яких загинули четверо мирних жителів, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



