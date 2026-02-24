Моніторингові ресурси, що відстежують активність ворожої авіації та ракетних військ, оприлюднили попередження про високу загрозу обстрілу столичного регіону. За наявною інформацією, "30 балістичних ракет „Іскандер-М“ та „Циркон“ полетять на Київ/область протягом 48 годин".

Загроза удару на 48 годин: монітори повідомляють про можливу атаку ракетами «Іскандер-М» та «Циркон»

Згідно з повідомленням, аналітики припускають, що "ворог планує здійснити атаку" найближчим часом. Йдеться про використання швидкісних балістичних засобів ураження, які мають надзвичайно короткий час підльоту до цілі.

Мешканців Києва та області закликають бути особливо пильними та негайно прямувати до укриттів у разі оголошення сигналу повітряної тривоги. Нагадаємо, що офіційні органи військового управління зазвичай не називають точну кількість ракет до моменту атаки, проте закликають довіряти лише перевіреній інформації.

Зазначимо, що достовірно невідомо, коли саме і що саме атакуватиме ворог, тому такі повідомлення надсилаються не для панічних настроїв, а для попередження. У разі оголошення повітряної тривоги та загрози обстрілу, варто мати запаси води, їжі, ліків, теплий одяг, заряджені ґаджети, павербенки та зарядні станції. Важливо під час загрози ударів спускатися в укриття та подбати про власну безпеку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Путін виступив із новими заявами щодо можливого використання ядерної зброї. Очільник Кремля заявив, що противники Росії "не гидують жодними засобами" і нібито мають розуміти, "чим це може закінчитися".

Володимир Путін виступив під час засідання колегії ФСБ та прокоментував інформацію російських спецслужб нібито, що Лондон і Париж готуються передати Україні ядерну зброю або так звану "брудну бомбу". У Кремлі стверджують, що Захід може зробити це таємно, представивши розробку як українську.