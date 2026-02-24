logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Загроза удару на 48 годин: монітори повідомляють про можливу атаку ракетами «Іскандер-М» та «Циркон»
commentss НОВИНИ Всі новини

Загроза удару на 48 годин: монітори повідомляють про можливу атаку ракетами «Іскандер-М» та «Циркон»

«30 балістичних ракет полетять на Київ/область»: моніторингові ресурси оприлюднили прогноз ворожої атаки

24 лютого 2026, 17:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Моніторингові ресурси, що відстежують активність ворожої авіації та ракетних військ, оприлюднили попередження про високу загрозу обстрілу столичного регіону. За наявною інформацією, "30 балістичних ракет „Іскандер-М“ та „Циркон“ полетять на Київ/область протягом 48 годин".

Загроза удару на 48 годин: монітори повідомляють про можливу атаку ракетами «Іскандер-М» та «Циркон»

Загроза удару на 48 годин: монітори повідомляють про можливу атаку ракетами «Іскандер-М» та «Циркон»

Згідно з повідомленням, аналітики припускають, що "ворог планує здійснити атаку" найближчим часом. Йдеться про використання швидкісних балістичних засобів ураження, які мають надзвичайно короткий час підльоту до цілі.

Мешканців Києва та області закликають бути особливо пильними та негайно прямувати до укриттів у разі оголошення сигналу повітряної тривоги. Нагадаємо, що офіційні органи військового управління зазвичай не називають точну кількість ракет до моменту атаки, проте закликають довіряти лише перевіреній інформації.

Зазначимо, що достовірно невідомо, коли саме і що саме атакуватиме ворог, тому такі повідомлення надсилаються не для панічних настроїв, а для попередження. У разі оголошення повітряної тривоги та загрози обстрілу, варто мати запаси води, їжі, ліків, теплий одяг, заряджені ґаджети, павербенки та зарядні станції. Важливо під час загрози ударів спускатися в укриття та подбати про власну безпеку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Володимир Путін виступив із новими заявами щодо можливого використання ядерної зброї. Очільник Кремля заявив, що противники Росії "не гидують жодними засобами" і нібито мають розуміти, "чим це може закінчитися".

Володимир Путін виступив під час засідання колегії ФСБ та прокоментував інформацію російських спецслужб нібито, що Лондон і Париж готуються передати Україні ядерну зброю або так звану "брудну бомбу". У Кремлі стверджують, що Захід може зробити це таємно, представивши розробку як українську.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини