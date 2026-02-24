Мониторинговые ресурсы, отслеживающие активность вражеской авиации и ракетных войск, обнародовали предупреждение о высокой угрозе обстрела столичного региона. По имеющейся информации, "30 баллистических ракет „Искандер-М“ и „Циркон“ полетят на Киев/область в течение 48 часов".

Угроза удара на 48 часов: мониторы сообщают о возможной атаке ракетами "Искандер-М" и "Циркон"

Согласно сообщению, аналитики предполагают, что "враг планирует совершить атаку" в ближайшее время. Речь идет об использовании скоростных баллистических средств поражения, имеющих очень короткое время подлета к цели.

Жители Киева и области призывают быть особенно бдительными и немедленно направляться к укрытиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги. Напомним, что официальные органы военного управления обычно не называют точное количество ракет до момента атаки, однако призывают доверять только проверенной информации.

Отметим, что достоверно неизвестно, когда и что именно будет атаковать враг, поэтому такие сообщения посылаются не для панических настроений, а для предупреждения. В случае объявления воздушной тревоги и угрозы обстрела следует иметь запасы воды, пищи, лекарств, теплую одежду, заряженные гаджеты, павербенки и зарядные станции. Важно при угрозе ударов спускаться в укрытие и позаботиться о собственной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Владимир Путин выступил с новыми заявлениями о возможном использовании ядерного оружия. Глава Кремля заявил, что противники России "не брезгуют никакими средствами" и якобы должны понимать, "чем это может закончиться".

Владимир Путин выступил на заседании коллегии ФСБ и прокомментировал информацию российских спецслужб якобы, что Лондон и Париж готовятся передать Украине ядерное оружие или так называемую "грязную бомбу". В Кремле утверждают, что Запад может сделать это тайно, представив разработку как украинскую.