Путин приказал оставить только пепел: что вторые сутки атакует Россия

Российские оккупационные войска вторые сутки атакуют объекты НАК "Нафтогаз Украины" в Харьковской и Черниговской областях. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщил председатель правления компании Сергей Корецкий в Facebook.

Огонь. Фото: ГСЧС Черниговской области

"Два дня непрерывно продолжаются атаки на объекты хранения газа и производственные мощности в Харьковской и Черниговской областях. Есть разрушение", — отметил Корецкий.

По его информации, враг суммарно применил около 60 ударных дронов.

"Только что ситуация безопасная позволит, специалисты компании совместно с подразделениями ГСЧС проведут оценку последствий и начнут их ликвидацию", — добавил глава "Нафтогаза".

мониторинговые ресурсы, отслеживающие активность вражеской авиации и ракетных войск, обнародовали предупреждение о высокой угрозе обстрела столичного региона. По имеющейся информации, "30 баллистических ракет "Искандер-М" и "Циркон" полетят в Киев/область в течение 48 часов".

Согласно сообщению, аналитики предполагают, что "враг планирует совершить атаку" в ближайшее время. Речь идет об использовании скоростных баллистических средств поражения, имеющих очень короткое время подлета к цели.

Жители Киева и области призывают быть особенно бдительными и немедленно направляться к укрытиям в случае объявления сигнала воздушной тревоги. Напомним, что официальные органы военного управления обычно не называют точное количество ракет до момента атаки, однако призывают доверять только проверенной информации.

российские оккупанты продолжают массированные атаки на Запорожский район, в результате которых погибли четверо мирных жителей, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.




