Росія вчинила небувалий терор в одній області: десятки міст під страшним ударом, є жертви і поранені

Російські окупанти продовжують масовані атаки на Запорізький район, у результаті яких загинули четверо мирних жителів, ще двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, протягом останньої доби російські війська завдали 643 ударів по 32 населених пунктах області, завдавши значних руйнувань житловим будинкам, автомобілям та об’єктам інфраструктури. Усього надійшло 218 повідомлень про пошкодження майна.

"Війська РФ здійснили 12 авіаційних ударів по Зарічному, Любицькому, Барвінівці, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Білогір’ю та Долинці", – уточнив Федоров.

Окрім цього, за інформацією очільника ОВА, Росія застосувала для атак 401 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV, а також завдала 223 артилерійських ударів по регіону.

У ніч на 23 лютого російські війська вдарили по Одещині, вражаючи промислові, енергетичні та житлові об’єкти. Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще троє отримали поранення, серед них чоловіки 22, 49 та близько 40 років, один з яких перебуває у важкому стані.

Також 22 лютого під масовані обстріли потрапили Київ та область. Внаслідок атаки на Київщину загинула одна людина, а восьмеро осіб, серед яких дитина, були врятовані.

