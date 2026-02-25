Россия совершила небывалый террор в одной области: десятки городов под страшным ударом, есть жертвы и ранены

Российские оккупанты продолжают массированные атаки на Запорожский район, в результате которых погибли четверо мирных жителей, еще двое получили ранения. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Фото: из открытых источников

По его словам, за последние сутки российские войска нанесли 643 удара по 32 населенным пунктам области, нанеся значительные разрушения жилым домам, автомобилям и объектам инфраструктуры. Всего поступило 218 сообщений о повреждении имущества.

"Войска РФ нанесли 12 авиационных ударов по Заречному, Любицкому, Барвиновке, Заливному, Новосолошиному, Гуляйпольскому, Верхней Терсе, Белогорью и Долинке", — уточнил Федоров.

Кроме этого, по информации главы ОВА, Россия применила для атак 401 беспилотник различных модификаций, преимущественно FPV, а также нанесла 223 артиллерийских удара по региону.

В ночь на 23 февраля русские войска ударили по Одесщине, поражая промышленные, энергетические и жилые объекты. В результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения, среди них мужчины 22, 49 и около 40 лет, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Также 22 февраля под массированные обстрелы попали Киев и область. В результате атаки на Киевщину погиб один человек, а восемь человек, среди которых ребенок, были спасены.

Как уже писали "Комментарии", в правительстве Словакии сообщают, что Украина якобы пообещала возобновить транзит нефти через нефтепровод "Дружба" 26 февраля. Об этом информирует агентство "Reuters", в то же время с украинской стороны официальных подтверждений пока не поступало.