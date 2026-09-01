Путін істерично відреагував на слова Зеленського про закриття неба над РФ

Російський диктатор Володимир Путін відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про зростання небезпеки для цивільної авіації в російському повітряному просторі. Кремль назвав слова українського лідера "заявкою на державний тероризм".

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Путін виступив на пресконференції за підсумками саміту ШОС, де вперше відреагував на заяву Зеленського про закриття неба над Росіє.

"Я не чув таких заяв, але якщо це сказано вголос, то це заявка на державний тероризм. І звертаю увагу, що вони просять у нас про поновлення переговорів, просять про особисті зустрічі. Із терористами переговорів не ведуть", — сказав Путін.

Після цього російський диктатор пригрозив відповіддю Україні.

"Якщо такі трагедії відбуватимуться, ми знайдемо, чим відповісти", — додав Путін.

Напередодні у вечірньому зверненні Володимир Зеленський попередив міжнародні авіакомпанії про небезпеку польотів над територією Росії. Президент заявив, що російський повітряний простір стає небезпечним через активність безпілотників. За його словами, дрони над Росією з'являтимуться таким чином, що це доведеться враховувати під час організації цивільних авіаперевезень. Зеленський також закликав авіакомпанії, які продовжують виконувати рейси над Росією, зважати на ризики.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський пообіцяв не завдавати ударів по Москві під час дипломатичних зустрічей.

Також "Коментарі" писали, що Путін зробив заяву про мирні переговори з Україною. За його словами, перемовини наразі заморожені.