Путин истерически отреагировал на слова Зеленского о закрытии неба над РФ

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Slava Kot
Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о росте опасности гражданской авиации в российском воздушном пространстве. Кремль назвал слова украинского лидера "заявкой на государственный терроризм".
Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников
Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, где впервые отреагировал на заявление Зеленского о закрытии неба над Россией.
После этого российский диктатор пригрозил ответом Украине.
Вчера в вечернем обращении Владимир Зеленский предупредил международные авиакомпании об опасности полетов над территорией России. Президент заявил, что российское воздушное пространство становится опасным из-за активности беспилотников. По его словам, дроны над Россией будут появляться таким образом, что это придется учитывать при организации гражданских авиаперевозок. Зеленский также призвал авиакомпании, которые продолжают выполнять рейсы над Россией, учитывать риски.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский пообещал не наносить удары по Москве во время дипломатических встреч.
Также "Комментарии" писали, что Путин сделал заявление о мирных переговорах с Украиной. По его словам, переговоры заморожены.