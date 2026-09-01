Путин истерически отреагировал на слова Зеленского о закрытии неба над РФ

Российский диктатор Владимир Путин отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о росте опасности гражданской авиации в российском воздушном пространстве. Кремль назвал слова украинского лидера "заявкой на государственный терроризм".

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин выступил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС, где впервые отреагировал на заявление Зеленского о закрытии неба над Россией.

"Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, это заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут", — сказал Путин.

После этого российский диктатор пригрозил ответом Украине.

"Если такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить", — добавил Путин.

Вчера в вечернем обращении Владимир Зеленский предупредил международные авиакомпании об опасности полетов над территорией России. Президент заявил, что российское воздушное пространство становится опасным из-за активности беспилотников. По его словам, дроны над Россией будут появляться таким образом, что это придется учитывать при организации гражданских авиаперевозок. Зеленский также призвал авиакомпании, которые продолжают выполнять рейсы над Россией, учитывать риски.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский пообещал не наносить удары по Москве во время дипломатических встреч.

Также "Комментарии" писали, что Путин сделал заявление о мирных переговорах с Украиной. По его словам, переговоры заморожены.