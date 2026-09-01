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Путін зробив заяву про мирні переговори з Україною: деталі

Володимир Путін заявив про паузу в переговорах з Україною та розповів про контакти зі США.

1 вересня 2026, 23:40
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Slava Kot

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що переговорний процес щодо завершення війни в Україні наразі перебуває у стані паузи. Водночас очільник Кремля допустив його продовження, якщо сторони зможуть надати діалогу нового змісту. Про це Путін сказав під час спілкування з російськими журналістами після саміту ШОС.

Путін зробив заяву про мирні переговори з Україною: деталі

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Володимир Путін заявив, що переговори щодо України наразі "певною мірою заморожені". Однак російський диктатор стверджує, що МОсква не виступатиме проти спроб активізувати дипломатичний процес.

"Якщо хтось може внести якийсь позитив у цей переговорний процес, який певною мірою заморожений, на сьогоднішній день, як ми розуміємо, то загалом ми не проти", — сказав Путін.

Окремо російський лідер прокоментував контакти між Москвою та Вашингтоном. Він заявив, що Росія зацікавлена у переговорах, які матимуть конкретний зміст, а не обмежуватимуться дипломатичними заявами.

"Ми за те, щоб будь-які переговори були наповнені конкретним змістом", — зазначив Путін.

Очільник Кремля також позитивно відгукнувся про контакти з представниками американської сторони, заявивши, що Москва готова працювати зі спецпредставником США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Коментуючи візит до Москви директора ЦРУ Джона Реткліффа, Путін заявив, що контакти між спецслужбами існували навіть у періоди найбільшого протистояння між державами.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Путіна озвучили нову умову для мирних переговорів з Україною.

Також "Коментарі" писали про США, які в ООН зробили нову заяву про мирні переговори України та РФ.



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