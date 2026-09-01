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Путин сделал заявление о мирных переговорах с Украиной: детали

Владимир Путин заявил о паузе в переговорах с Украиной и рассказал о контактах с США.

1 сентября 2026, 23:40
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что переговорный процесс по завершению войны в Украине находится в состоянии паузы. В то же время глава Кремля допустил его продолжение, если стороны смогут предоставить диалог нового содержания. Об этом Путин сказал в ходе общения с российскими журналистами после саммита ШОС.

Путин сделал заявление о мирных переговорах с Украиной: детали

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин заявил, что переговоры по Украине "в определенной степени заморожены". Однако российский диктатор утверждает, что Москва не будет выступать против попыток активизировать дипломатический процесс.

"Если кто-то может внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в определенной степени заморожен, на сегодняшний день, как мы понимаем, то в общем-то мы не против", — сказал Путин.

Отдельно российский лидер прокомментировал контакты между Москвой и Вашингтоном. Он заявил, что Россия заинтересована в переговорах, которые будут иметь конкретное содержание, а не будут ограничиваться дипломатическими заявлениями.

"Мы за то, чтобы любые переговоры были наполнены конкретным содержанием", – отметил Путин.

Глава Кремля также положительно отозвался о контактах с представителями американской стороны, заявив, что Москва готова работать со спецпредставителем США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Комментируя визит в Москву директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, Путин заявил, что контакты между спецслужбами существовали даже в периоды наибольшего противостояния между государствами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Путина озвучили новое условие для мирных переговоров с Украиной.

Также "Комментарии" писали о США , которые в ООН сделали новое заявление о мирных переговорах Украины и РФ.



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