Путін хоче залишити українців серед зими без газу: по чому вдарив агресор

Російські війська під час нічної комбінованої атаки 23 грудня завдали ударів по виробничих об'єктах "Укрнафти". Про це повідомив голова "Нафтогазу" Сергій Корецький у Facebook.

Газ. Фото: з відкритих джерел

"Росія продовжує цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру. Під час нічної комбінованої атаки ворог завдав ударів по виробничих об'єктах "Укрнафти", — зазначив Корецький.

З його слів, обійшлося без постраждалих. Проте є руйнування, робота припинена, продовжуються невідкладні роботи.

"Фахівці Група "Нафтогаз" працюють у посиленому режимі. Продовжується відновлення інфраструктури після російських атак", — додав Корецький.

Читайте також на порталі "Коментарі" — через російські обстріли щодня без електропостачання залишається в середньому близько 400 тисяч споживачів – переважно у прикордонних та прифронтових областях. Про це повідомили у Міністерстві енергетики України.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія продовжує вести війну з цивільним населенням, знищуючи енергосистему України, підтвердженням чого стала масована атака ворога по низці областей 13 грудня. У Міненерго повідомили, що внаслідок атаки на ранок знеструмлено споживачів в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Проте тотального блекауту по всій країні немає. Більше того, є регіони, де світло останніми днями практично не вимикають. Натомість інші, зокрема, Сумщина, Харківщина практично перебувають без світла. Чому у регіонах України велика різниця у відключеннях світла? І чи можна це виправити у сьогоднішніх реаліях? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.