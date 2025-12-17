Минэнерго шокировало заявлением: сколько украинцев РФ ежедневно оставляет без света

Из-за российских обстрелов ежедневно без электроснабжения остается в среднем около 400 тысяч потребителей – преимущественно в приграничных и прифронтовых областях. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Отключение света. Фото: из открытых источников

"Количество обесточенных абонентов меняется в зависимости от интенсивности вражеских ударов", — сообщили в Минэнерго.

По словам исполняющего обязанности министра энергетики Артема Некрасова, по состоянию на утро 17 декабря в Одессе и области без электроснабжения после массированной атаки РФ на энергетические объекты остается 32 тысячи абонентов. Он отметил, что в Одесской области продолжаются аварийно-восстановительные работы.

И.о. министра также проинформировал, что в ночь на 17 декабря враг в очередной раз атаковал энергетические объекты Днепропетровской области. Он добавил, что все потребители, которые временно остались без электричества в результате этой атаки, уже заживлены.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия продолжает вести войну с гражданским населением, уничтожая энергосистему Украины, подтверждением чего стала массированная атака врага по ряду областей 13 декабря. В Минэнерго сообщили, что в результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Тем не менее, тотального блекаута по всей стране нет. Более того, есть регионы, где свет в последние дни практически не выключают. В то время как другие, в частности, Сумщина, Харьковщина практически находятся без света. Почему в регионах Украины большая разница в отключениях света? И можно ли это исправить в сегодняшних реалиях? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



