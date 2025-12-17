Міненерго шокувало заявою: скільки українців РФ щодня залишає без світла

Через російські обстріли щодня без електропостачання залишається в середньому близько 400 тисяч споживачів – переважно у прикордонних та прифронтових областях. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомили в Міністерстві енергетики України.

"Кількість знеструмлених абонентів змінюється залежно від інтенсивності ворожих ударів", — повідомили у Міненерго.

За словами виконувача обов'язків міністра енергетики Артема Некрасова, станом на ранок 17 грудня в Одесі та області без електропостачання після масованої атаки РФ на енергетичні об'єкти залишається 32 тисячі абонентів. Він зазначив, що на Одещині тривають аварійно-відновлювальні роботи.

В.о. міністра також поінформував, що в ніч проти 17 грудня ворог вкотре атакував енергетичні об'єкти Дніпропетровської області. Він додав, що всі споживачі, які тимчасово залишилися без електрики внаслідок цієї атаки, вже загоєні.

