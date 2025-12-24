Путин хочет оставить украинцев среди зимы без газа: по чему ударил агрессор

Российские войска во время ночной комбинированной атаки 23 декабря нанесли удары по производственным объектам "Укрнафты". Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий в Facebook.

Газ. Фото: из открытых источников

"Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру. Во время ночной комбинированной атаки враг нанес удары по производственным объектам "Укрнафты", — отметил Корецкий.

По его словам, обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения, работа приостановлена, продолжаются неотложные работы.

"Специалисты Группа "Нафтогаз" работают в усиленном режиме. Продолжается восстановление инфраструктуры после российских атак", — добавил Корецкий.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за российских обстрелов ежедневно без электроснабжения остается в среднем около 400 тысяч потребителей – преимущественно в приграничных и прифронтовых областях. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия продолжает вести войну с гражданским населением, уничтожая энергосистему Украины, подтверждением чего стала массированная атака врага по ряду областей 13 декабря. В Минэнерго сообщили, что в результате атаки на утро обесточены потребители в Одесской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Тем не менее, тотального блекаута по всей стране нет. Более того, есть регионы, где свет в последние дни практически не выключают. В то время как другие, в частности, Сумщина, Харьковщина практически находятся без света. Почему в регионах Украины большая разница в отключениях света? И можно ли это исправить в сегодняшних реалиях? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.