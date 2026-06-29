Як закінчиться війна в Україні: у ВР назвали швидкий сценарій

Війна Росії проти України може тривати довго, але її завершення здатне настати несподівано, залежно від рішення в російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив секретар парламентського комітету з національної безпеки і оборони Роман Костенко.

Як закінчиться війна в Україні. Фото з відкритих джерел

Роман Костенко в інтерв’ю Яніні Соколовій заявив, що Володимир Путін наразі не демонструє готовності до мирних переговорів і продовжує робити ставку на військовий сценарій. За його словами, очільник Кремля переконаний у можливості досягнення своїх цілей на полі бою та водночас апелює до історичних наративів про "право" Росії на українські території.

"Ми всі знаємо, що ця війна залежить виключно від однієї людини, прізвище якої Путін. Ця війна може закінчитись в будь-який момент, і це буде залежати від його позиції. Якщо він завтра, до прикладу, прийме рішення або хтось його до цього примусить, воно може бути. Стратегічно так — завжди залишається цей шлях", — прогнозує Костенко.

Водночас він наголосив, що Україна має бути готовою до затяжного конфлікту, адже бойові дії можуть не припинятися тривалий час.

Окремо Костенко звернув увагу на стратегічні цілі Москви, зокрема контроль над Донбасом, який у Кремлі розглядають як мінімальний "результат", здатний зберегти політичне обличчя керівництва РФ. За його словами, головна мета Путіна полягає у тому, щоб залишитись в історії "як людина, яка повернула територію або захопила", і тому він не зважатиме на втрати економіки через удари по НПЗ.

"І він розуміє, що з цим він залишиться в історії. А з питаннями, чи економічно була хороша Росія, чи погана, його це не цікавить. Він хоче просто так це забрати. І, звичайно, віддавши це, ми зробимо найбільшу помилку, яку можна буде зробити", — додав Костенко.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін назвав українські території, які хоче захопити Росія.

Також "Коментарі" писали, що Путін назвав нове місце для мирних переговорів з Україною.