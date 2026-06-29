Как закончится война в Украине: в ВР назвали скорый сценарий

Война России против Украины может длиться долго, но ее завершение может наступить неожиданно, в зависимости от решения у российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Роман Костенко.

Как закончится война на Украине. Фото из открытых источников

Роман Костенко в интервью Янине Соколовой заявил, что Владимир Путин пока не демонстрирует готовность к мирным переговорам и продолжает делать ставку на военный сценарий. По его словам, глава Кремля убежден в возможности достижения своих целей на поле боя и одновременно апеллирует к историческим нарративам о "праве" России на украинские территории.

"Мы все знаем, что эта война зависит исключительно от одного человека, фамилия которого Путин. Эта война может закончиться в любой момент, и это будет зависеть от его позиции. Если он завтра, к примеру, примет решение или кто-то его к этому заставит, оно может быть. Стратегически да – всегда остается этот путь", — прогнозирует Костенко.

В то же время он подчеркнул, что Украина должна быть готова к затяжному конфликту, ведь боевые действия могут не прекращаться длительное время.

Отдельно Костенко обратил внимание на стратегические цели Москвы, в частности, контроль над Донбассом, который в Кремле рассматривают как минимальный "результат", способный сохранить политическое лицо руководства РФ. По его словам, главная цель Путина состоит в том, чтобы остаться в истории "как человек, вернувший территорию или захвативший", и поэтому он не будет учитывать потери экономики из-за ударов по НПЗ.

"И он понимает, что с этим он останется в истории. А с вопросами, была ли экономически хорошая Россия или плохая, его это не интересует. Он хочет просто так это забрать. И, конечно, отдав это, мы совершим самую большую ошибку, которую можно будет совершить", — добавил Костенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал новое место для мирных переговоров с Украиной.