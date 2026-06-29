Как закончится война в Украине: в ВР назвали скорый сценарий

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Slava Kot
Война России против Украины может длиться долго, но ее завершение может наступить неожиданно, в зависимости от решения у российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Роман Костенко.
Как закончится война на Украине. Фото из открытых источников
Роман Костенко в интервью Янине Соколовой заявил, что Владимир Путин пока не демонстрирует готовность к мирным переговорам и продолжает делать ставку на военный сценарий. По его словам, глава Кремля убежден в возможности достижения своих целей на поле боя и одновременно апеллирует к историческим нарративам о "праве" России на украинские территории.
В то же время он подчеркнул, что Украина должна быть готова к затяжному конфликту, ведь боевые действия могут не прекращаться длительное время.
Отдельно Костенко обратил внимание на стратегические цели Москвы, в частности, контроль над Донбассом, который в Кремле рассматривают как минимальный "результат", способный сохранить политическое лицо руководства РФ. По его словам, главная цель Путина состоит в том, чтобы остаться в истории "как человек, вернувший территорию или захвативший", и поэтому он не будет учитывать потери экономики из-за ударов по НПЗ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал украинские территории, которые хочет захватить Россия.
Также "Комментарии" писали, что Путин назвал новое место для мирных переговоров с Украиной.