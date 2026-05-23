«Путін хоче не миру, а капітуляції»: про що говорить новий поворот США щодо України

США різко посилили тиск на Росію в Раді Безпеки ООН, вимагаючи негайного припинення вогню в Україні та запуску повноцінного переговорного процесу. З такою заявою виступила заступник постійного представника США при ООН Теммі Брюс під час засідання Ради безпеки, ініційованого російською стороною. Ще раніше держсекретар США Марко Рубіо прямо заявив, що Вашингтон не бачить сенсу продовжувати процес без реального прогресу. Про що свідчить нинішня позиція США? Що може вивести переговори з глухого кута і чи може взагалі на цьому етапі? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, зібравши думки експертів.

Переговори. Фото: з відкритих джерел

Необхідна зміна переговорної позиції США

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко так прокоментував ситуацію:

"По-перше, зазначу, що клікбейтний заголовок публікації "Укрінформ" про те, що США вийшли з переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, не відповідає дійсності. Держсекретар США Марко Рубіо констатував припинення мирних переговорів щодо України, але висловив готовність Вашингтона до подальшого посередництва у разі, якщо переговори будуть конструктивними. "…якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які будуть продуктивними, а не контрпродуктивними і які мають шанс бути плідними, ми готові виконувати цю роль", – сказав держсекретар США. Треба також враховувати, що Рубіо на даний момент і приблизно останні півроку не бере участі у переговорах із Росією та Україною. Ці переговори ведуть Стів Віткофф та Джаред Кушнер. І слова Рубіо можна сприймати, як непрямий випад на їхню адресу".

При цьому експерт продовжує, мирні переговори у тристоронньому форматі (США-Росія-Україна) справді зайшли у глухий кут. І пауза у переговорах очевидна вже як мінімум два-три місяці.

"Як можна вивести ці переговори з глухого кута? На мій погляд, для цього, по-перше, потрібна зміна переговорної позиції США. Потрібно відмовитися від першочергового розгляду територіального питання та ідеї про виведення українських військ із Донбасу. Саме це завело переговори у тристоронньому форматі у безвихідь. Треба повернутися до найпростішого та раціонального варіанту – першим кроком у припиненні війни має бути повне та всеосяжне припинення вогню. І те, що про це заявила заступник постійного представника США при ООН Теммі Брюс під час засідання Ради безпеки ООН, це дуже правильний сигнал. Чи це говорить про те, що переговорна позиція США щодо України вже змінюється? Напевно, поки що рано робити такий висновок. Можливо, це позиція Держдепартаменту США чи його представників. До речі, сам Марко Рубіо рік тому дотримувався такої позиції. Нагадаю, що рік тому (у березні 2025 року) за його прямої участі США та Україна підписали спільну декларацію про необхідність повного та всеосяжного припинення вогню між Росією та Україною, спочатку на 30 днів, із подальшою пролонгацією", – зазначив Володимир Фесенко.

За його словами, далі потрібно буде уважно стежити за тим, що відбуватиметься з позицією США щодо умов припинення воєнних дій між Росією та Україною. Саме від цього залежатиме подальший розвиток переговорного процесу.

"Але очевидно одне, що, якщо США пасивно чекатимуть, коли позиція Росії та України стане "конструктивнішою", то навряд чи щось зміниться. Щоб переговорний процес відновився, і щоб він вийшов із глухого кута, саме США мають продемонструвати активні дії, у тому числі й насамперед – посилення тиску на Росію, щоб змусити її до більш реалістичних мирних переговорів", – констатував співрозмовник порталу "Коментарі".

Ми знову повертаємось до того, з чого починали

Эксперт Української фабрики думки Юрій Гаврилечко зазначив, слід відзначити, що фактично це лише фіксація поточного стану справ. Активна фаза переговорів фактично зупинилася після початку війни в Ірані. У ході переговорів Росія розраховувала дотиснути Україну через американців, але з цього нічого не вийшло. Україна, своєю чергою, сподівалася, що США натиснуть на Путіна щодо перемир’я по лінії фронту, однак Путін відмовляється. Жоден із цих сценаріїв не мав шансів на реалізацію з тієї причини, що російський диктатор категорично відмовляється від будь-яких компромісів, які не передбачають повного демонтажу українського суверенітету.

"Проте нинішня заява Рубіо може виявитися елементом класичного дипломатичного тиску. Я вже декілька разів говорив, що переговорний процес потрібен Путіну не менше, а подекуди й значно більше, ніж Україні чи Заходу. Оскільки стратегічні цілі Кремля мають виключно політичний характер, легітимізувати їх у довгостроковій перспективі Путін може лише шляхом переговорів. Окрім того, сама наявність переговорного процесу та зустрічей з американським президентом виводить Путіна з ізоляції, і Кремль не зацікавлений у припиненні цих процесів. Очевидно, що для виходу з переговорного тупика одна або обидві сторони мають зробити додаткові кроки для зближення позицій. Україна і так пішла на величезні поступки – сама лише публічна готовність Зеленського обговорювати "заморожування" конфлікту по лінії фронту є колосальним внутрішньополітичним ризиком, який, до речі, у майбутньому може коштувати йому кримінальної справи. Рівно так само, як сам Зеленський у 2019 році відкривав справи проти Петра Порошенка за підписання Мінських угод", – зазначив експерт.

Він продовжує, тож очевидно, що питання припинення війни повністю залежить від Путіна, а Путіну потрібен не мир – йому потрібен інструмент капітуляції. Кремль чітко дав зрозуміти, що хоче для цього мирну угоду, умови якої буде обговорювати лише після виведення українських військ із чотирьох областей, які Росія поспіхом і абсолютно протизаконно вписала до власної конституції.

"Зрештою, ми знову повертаємося до того, з чого починали: до тотального нерозуміння західними елітами психології кремлівських пенсіонерів. Заява Рубіо демонструє, що у Вашингтоні починають усвідомлювати очевидне: з Путіним неможливо домовитися посередині, бо його "середина" пролягає по західних кордонах Польщі та інших країн Європи, які вийшли з-під радянського гніту. Черговий тупик у перемовинах – це логічний фінал будь-яких спроб зазирнути в очі диктатору чи заморозити конфлікт ціною українських територій", – зазначив експерт.

