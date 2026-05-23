«Путин хочет не мира, а капитуляции»: о чем говорит новый поворот США по Украине

США резко усилили давление на Россию в Совете Безопасности ООН, потребовав немедленного прекращения огня в Украине и запуска полноценного переговорного процесса. С таким заявлением выступила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс во время заседания Совбеза, инициированного российской стороной. Еще ранее госсекретарь США Марко Рубио прямо заявил, что Вашингтон не видит смысла продолжать процесс без реального прогресса. О чем говорит нынешняя позиция США? Что может вывести переговоры из тупика и может ли вообще на данном этапе? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, собрав мнения экспертов.

Переговоры.

Необходимо изменение переговорной позиции США

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко так прокомментировал ситуацию:

"Во-первых, отмечу, что кликбейтный заголовок публикации "Укринформ" о том, что США вышли из переговорного процесса по завершению российско-украинской войны, не соответствует действительности. Госсекретарь США Марко Рубио констатировал приостановку мирных переговоров по Украине, но выразил готовность Вашингтона к дальнейшему посредничеству в случае, если переговоры будут конструктивными. "… если мы увидим возможность организовать переговоры, которые будут продуктивными, а не контрпродуктивными, и которые имеют шанс быть плодотворными, мы готовы выполнять эту роль", – сказал госсекретарь США. Надо также учитывать, что Рубио на данный момент и примерно последние полгода не участвует в переговорах с Россией и Украиной. Эти переговоры ведут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. И слова Рубио можно воспринимать, как непрямой выпад в их адрес".

При этом эксперт продолжает, мирные переговоры в трехстороннем формате (США-Россия-Украина) действительно зашли в тупик. И пауза в переговорах очевидна уже как минимум два-три месяца.

"Как можно вывести эти переговоры из тупика? На мой взгляд, для этого, во-первых, необходимо изменение переговорной позиции США. Надо отказаться от первоочередного рассмотрения территориального вопроса и идеи о выводе украинских войск из Донбасса. Именно это завело переговоры в трехстороннем формате в тупик. Надо вернуться к самому простому и рациональному варианту – первым шагом в прекращении войны должно быть полное и всеобъемлющее прекращение огня. И то, что об этом заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс во время заседания Совбеза ООН, это очень правильный сигнал. Говорит ли это о том, что переговорная позиция США по Украине уже меняется? Наверное, пока рано делать такой вывод. Возможно, это позиция Госдепартамента США или некоторых его представителей. Кстати, сам Марко Рубио год назад придерживался такой позиции. Напомню, что год назад (в марте 2025 года) при его прямом участии США и Украина подписали совместную декларацию о необходимости полного и всеобъемлющего прекращения огня между Россией и Украиной, сначала на 30 дней, с последующей пролонгацией", – отметил Владимир Фесенко.

По его словам, дальше нужно будет внимательно следить за те, что будет происходить с позицией США по условиям прекращения военных действий между Россией и Украиной. Именно от этого будет зависеть дальнейшее развитие переговорного процесса.

"Но очевидно одно, что, если США будут пассивно ожидать, когда позиция России и Украины станет "более конструктивной", то вряд ли что-то изменится. Чтобы переговорный процесс возобновился, и чтобы он вышел из тупика, именно США должны продемонстрировать активные действия, в том числе и прежде всего – усиление давления на Россию, чтобы принудить ее к более реалистичным мирным переговорам", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

Мы снова возвращаемся к тому, с чего начинали

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко отметил, следует отметить, что фактически это лишь фиксация текущего положения дел. Активная фаза переговоров практически остановилась после начала войны в Иране. В ходе переговоров Россия рассчитывала дожать Украину через американцев, но из этого ничего не вышло. Украина в свою очередь надеялась, что США надавят на Путина относительно перемирия по линии фронта, однако Путин отказывается. Ни один из этих сценариев не имел шансов на реализацию по той причине, что российский диктатор категорически отказывается от каких-либо компромиссов, не предполагающих полный демонтаж украинского суверенитета.

"Но нынешнее заявление Рубио может оказаться элементом классического дипломатического давления. Я уже несколько раз говорил, что переговорный процесс нужен Путину не меньше, а иногда и гораздо больше, чем Украине или Западу. Поскольку стратегические цели Кремля носят исключительно политический характер, легитимизировать их в долгосрочной перспективе Путин может только путем переговоров. Кроме того, наличие переговорного процесса и встреч с американским президентом выводит Путина из изоляции, и Кремль не заинтересован в прекращении этих процессов. Очевидно, что для выхода из переговорного тупика одна или обе стороны должны предпринять дополнительные шаги по сближению позиций. Украина и так пошла на огромные уступки – одна лишь публичная готовность Зеленского обсуждать "замораживание" конфликта по линии фронта – колоссальный внутриполитический риск, который, кстати, в будущем может стоить ему уголовного дела. Равно так же, как сам Зеленский в 2019 году открывал дела против Петра Порошенко за подписание Минских соглашений", – отметил эксперт.

Он продолжает, поэтому очевидно, что вопрос о прекращении войны полностью зависит от Путина, а Путину нужен не мир – ему нужен инструмент капитуляции. Кремль четко дал понять, что хочет для этого мирное соглашение, условия которого будет обсуждать только после вывода украинских войск из четырех областей, которые Россия в спешке и совершенно противозаконно вписала в собственную конституцию.

"В конце концов, мы снова возвращаемся к тому, с чего начинали: к тотальному непониманию западными элитами психологии кремлевских пенсионеров. Заявление Рубио демонстрирует, что в Вашингтоне начинают отдавать себе отчет в очевидном: с Путиным невозможно договориться посередине, потому что его "середина" пролегает по западным границам Польши и других стран Европы, вышедшим из-под советского гнета. Очередной тупик в переговорах – это логический финал любых попыток заглянуть в глаза диктатору или заморозить конфликт ценой украинских территорий", – отметил эксперт.

