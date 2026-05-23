В Кремле растет паника: разведка Эстонии заявила о приближении критического момента для Путина

Российский диктатор Владимир Путин может уже в ближайшие месяцы потерять возможность диктовать свои условия в войне против Украины. Такое предупреждение сделал глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Розин в интервью CNN.

По словам руководителя эстонской разведки, в Кремле все отчетливее понимают, что ситуация на фронте развивается не в пользу России. Если раньше окружение Путина говорило о полном разгроме Украины, то сейчас подобных заявлений почти не слышно.

Розин отметил, что российская армия продолжает нести тяжелые потери и теряет больше солдат, чем способна мобилизовать или завербовать. При этом сама война кардинально изменилась из-за массового использования беспилотников.

По оценке разведки, нынешняя линия фронта фактически блокирует возможность крупных механизированных прорывов. Дроны превратили поле боя в зону тотального контроля, где масштабное наступление становится крайне рискованным даже для численно большой армии.

В Эстонии считают, что для попытки полного захвата Донбасса Кремлю пришлось бы проводить новую волну мобилизации. Однако российское руководство опасается такого шага из-за риска внутренней дестабилизации и роста недовольства внутри страны.

Дополнительное давление на Москву оказывает экономика. Санкции, гигантские расходы на войну и украинские удары по нефтяной инфраструктуре уже наносят России многомиллиардные убытки. По словам Розина, даже атаки беспилотников по Москве постепенно меняют восприятие войны среди россиян.

Несмотря на это, глава разведки не ожидает скорого краха режима. Он подчеркнул, что силовые структуры пока удерживают ситуацию под контролем. Однако, по его словам, авторитарные системы нередко выглядят стабильными лишь до момента внезапного обрушения.

