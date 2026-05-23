У Кремлі зростає паніка: розвідка Естонії заявила про наближення критичного моменту для Путіна

Російський диктатор Володимир Путін може вже найближчими місяцями втратити можливість диктувати свої умови у війні проти України. Таке попередження зробив голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін в інтерв'ю CNN.

За словами керівника естонської розвідки, у Кремлі все чіткіше розуміють, що ситуація на фронті розвивається не на користь Росії. Якщо раніше оточення Путіна говорило про повний розгром України, то зараз подібних заяв майже не чути.

Розін зазначив, що російська армія продовжує зазнавати важких втрат і втрачає більше солдатів, ніж здатна мобілізувати чи завербувати. При цьому сама війна кардинально змінилася через масове використання безпілотників.

За оцінкою розвідки, нинішня лінія фронту фактично блокує можливість великих механізованих проривів. Дрони перетворили поле бою на зону тотального контролю, де масштабний наступ стає вкрай ризикованим навіть для чисельно великої армії.

В Естонії вважають, що для спроби повного захоплення Донбасу Кремлю довелося проводити нову хвилю мобілізації. Однак російське керівництво побоюється такого кроку через ризик внутрішньої дестабілізації та зростання невдоволення у країні.

Додатковий тиск на Москву чинить економіка. Санкції, гігантські витрати на війну та українські удари по нафтовій інфраструктурі вже завдають Росії багатомільярдних збитків. За словами Розіна, навіть атаки безпілотників по Москві поступово змінюють сприйняття війни серед росіян.

Незважаючи на це, голова розвідки не очікує на швидкий крах режиму. Він наголосив, що силові структури поки що утримують ситуацію під контролем. Однак, за його словами, авторитарні системи нерідко виглядають стабільними лише до моменту раптового обвалення.

