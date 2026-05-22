Заявления о фактическом выходе США из активной посреднической роли в переговорах по войне в Украине стали серьезным сигналом для Киева и Европы. Госсекретарь США Марко Рубио прямо заявил, что Вашингтон не видит смысла продолжать процесс без реального прогресса. Портал "Комментарии" на фоне этого заявления спросил у искусственного интеллекта на что остается надеяться Украине.

Чат-бот Chat GPT считает, что Украина теперь вынуждена делать ставку сразу на три направления. На максимальное усиление сотрудничества с Европой, развитие собственного ВПК и технологий и подготовку к длительной войне на истощение. В короткой перспективе ситуация станет более сложной, ведь Россия может воспринять изменение позиции США как шанс для нового давления. Но в более длительной перспективе это может заставить ЕС быстрее перейти от заявлений к реальному созданию новой системы безопасности для Украины. Именно Европа сейчас становится главной опорой Киева, а способность Украины будет зависеть от внутренней стойкости и темпов перевооружения армии.

Чат-бот Gemini отмечает, что выход США заставит европейские столицы действовать более решительно. В течение следующих месяцев будут попытки сформировать новую коалицию европейских государств для фиксации гарантий безопасности Украины. Киев сосредоточится на усилении своих позиций на фронте. Россия попытается использовать этот момент для демонстрации дипломатической изоляции Украины. Переговоры возобновятся, только если истощение обеих сторон заставит их изменить радикальные переговорные позиции.

Чат-бот Deepseek считает, что в ближайшее время дипломатическое давление на Киев с целью поиска компромисса возрастет. Украине придется гораздо глубже полагаться на европейскую дипломатию, которая, однако, может оказаться недостаточно жесткой для Москвы. Пока Кремль не почувствует реальную угрозу своим интересам, продвижение к миру будет медленным. Скорее всего, в ближайшие месяцы пройдут в попытках создать новую, более самостоятельную переговорную архитектуру с участием европейских игроков. А прямые переговоры надолго останутся на уровне технических консультаций.

Чат-бот Grok считает, что ближайшие месяцы станут периодом испытаний. Без американского посредничества возможность быстрого перемирия снижается. Россия может использовать паузу для укрепления позиций на фронте, а Украина вынуждена будет совмещать оборону с дипломатией.

Оптимальный сценарий – формирование более широкой коалиции с ЕС, Британией и другими союзниками. Самое реалистичное – заморозка войны на текущих линиях с постепенным возобновлением диалога через многосторонние форматы, например, с участием ООН или ключевых европейских игроков.

В заключении – большинство чат-ботов сходятся в том, что выход США из активной переговорной роли полностью не оставит Украину без поддержки, но усложнит ситуацию. Главная ставка сейчас делается на Европу, развитие украинского ВПК и подготовку к более длительной войне. В короткой перспективе риски для Украины растут, поскольку Россия может попытаться использовать дипломатическую паузу для усиления давления. ШИ-модели прогнозируют постепенное формирование новой европейской системы поддержки и безопасности для Киева. Наиболее реалистичным сценарием выглядит не быстрый мир, а затяжное противостояние с возможными переговорами только после истощения обеих сторон или через новые международные форматы.

