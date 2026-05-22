Заяви про фактичний вихід США з активної посередницької ролі у переговорах щодо війни в Україні стали серйозним сигналом для Києва та Європи. Держсекретар США Марко Рубіо прямо заявив, що Вашингтон не бачить сенсу продовжувати процес без реального прогресу. Портал “Коментарі” на тлі цієї заяви запитав у штучного інтелекту на що залишається сподіватися Україні.

Переговори. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що Україна тепер змушена робити ставку одразу на три напрямки. На максимальне посилення співпраці з Європою, розвиток власного ВПК й технологій та підготовку до тривалої війни на виснаження. У короткій перспективі ситуація стане складнішою, адже Росія може сприйняти зміну позиції США як шанс для нового тиску. Але у довшій перспективі це може змусити ЄС швидше перейти від заяв до реального створення нової системи безпеки для України. Саме Європа зараз стає головною опорою Києва, а здатність України вистояти залежатиме від внутрішньої стійкості та темпів переозброєння армії.

Чат-бот Gemini зазначає, що вихід США змусить європейські столиці діяти рішучіше. Протягом наступних місяців будуть спроби сформувати нову коаліцію європейських держав для фіксації безпекових гарантій України. Київ зосередиться на посиленні власних позицій на фронті. Росія спробує використати цей момент для демонстрації дипломатичної ізоляції України. Переговори відновляться лише тоді, коли виснаження обох сторін змусить їх змінити радикальні переговорні позиції.

Чат-бот Deepseek гадає, що найближчим часом дипломатичний тиск на Київ з метою пошуку компромісу зросте. Україні доведеться набагато глибше покладатися на європейську дипломатію, яка, однак, може виявитися недостатньо жорсткою для Москви. Поки Кремль не відчує реальної загрози своїм інтересам, просування до миру буде повільним. Найімовірніше, найближчі місяці минуть у спробах створити нову, більш самостійну переговорну архітектуру за участі європейських гравців. А безпосередні переговори надовго залишаться на рівні технічних консультацій.

Чат-бот Grok вважає, що найближчі місяці стануть періодом випробувань. Без американського посередництва ймовірність швидкого перемир'я знижується. Росія може використовувати паузу для зміцнення позицій на фронті, а Україна змушена буде поєднувати оборону з дипломатією.

Оптимальний сценарій — формування ширшої коаліції з ЄС, Британією та іншими союзниками. Найреалістичніше — замороження війни на поточних лініях з поступовим відновленням діалогу через багатосторонні формати, наприклад, за участю ООН або ключових європейських гравців.

У висновку — більшість чат-ботів сходяться у тому, що вихід США з активної переговорної ролі повністю не залишить Україну без підтримки, але ускладнить ситуацію. Головна ставка тепер робиться на Європу, розвиток українського ВПК та підготовку до тривалішої війни. У короткій перспективі ризики для України зростають, оскільки Росія може спробувати використати дипломатичну паузу для посилення тиску. ШІ-моделі прогнозують поступове формування нової європейської системи підтримки й безпеки для Києва. Найбільш реалістичним сценарієм наразі виглядає не швидкий мир, а затяжне протистояння з можливими переговорами лише після виснаження обох сторін або через нові міжнародні формати.

