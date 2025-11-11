logo_ukra

BTC/USD

104517

ETH/USD

3548.14

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін грає у довгу: Москва підготувала три етапи у війні проти України
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін грає у довгу: Москва підготувала три етапи у війні проти України

Путін хоче окупувати чи знищити достатньо територій, щоб зробити Україну економічно залежною

11 листопада 2025, 14:37
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Зважаючи на те, що зараз відбувається на фронті, у Кремлі підготували стратегію подальшої війни проти України у трьох етапах. Як повідомляє портал "Коментарі", пише Foreign Affairs.

Путін грає у довгу: Москва підготувала три етапи у війні проти України

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Перший етап – військовий. Він полягає в тому, щоб окупувати чи знищити достатньо територій, щоб зробити Україну економічно залежною. Кремль хоче утримати сім областей – чотири вже анексовані плюс Харківську, Миколаївську та Одеську.

Другий етап – політичний. Москва розраховує через економічний тиск та загрозу нової війни підкорити Київ.

Третій у тому, щоб повністю поглинути Україну в російську орбіту за білоруським сценарієм.

При цьому західні аналітики зазначають, що поки що навіть перший етап далекий від завершення. Росія сподівається виснажити українську армію, але темпи настання залишаються повільними, незважаючи на величезні втрати.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські захисники продовжують утримувати позиції в Покровську та Мирнограді, незважаючи на зростання інтенсивності штурмів з боку російських загарбників. Про це йдеться у повідомленні 7-го корпусу ДШВ. Як Путін хоче використати можливе захоплення Покровська? Яку перевагу отримають росіяни, якщо захоплять Покровськ? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло — російський диктатор Володимир Путін постійно загрожує ядерною зброєю. Натомість через затягування війни проти України Росія має величезну кількість проблем. Чому саме зараз Путін знову активізував ядерну риторику? Чи може втягування РФ у ядерні перегони призвести до того, що Росія повторить сценарій Радянського Союзу? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.foreignaffairs.com/ukraine/ukraines-hardest-winter
Теги:

Новини

Всі новини