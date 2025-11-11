Путін грає у довгу: Москва підготувала три етапи у війні проти України

Зважаючи на те, що зараз відбувається на фронті, у Кремлі підготували стратегію подальшої війни проти України у трьох етапах. Як повідомляє портал "Коментарі", пише Foreign Affairs.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Перший етап – військовий. Він полягає в тому, щоб окупувати чи знищити достатньо територій, щоб зробити Україну економічно залежною. Кремль хоче утримати сім областей – чотири вже анексовані плюс Харківську, Миколаївську та Одеську.

Другий етап – політичний. Москва розраховує через економічний тиск та загрозу нової війни підкорити Київ.

Третій у тому, щоб повністю поглинути Україну в російську орбіту за білоруським сценарієм.

При цьому західні аналітики зазначають, що поки що навіть перший етап далекий від завершення. Росія сподівається виснажити українську армію, але темпи настання залишаються повільними, незважаючи на величезні втрати.

