logo

BTC/USD

104517

ETH/USD

3548.14

USD/UAH

41.96

EUR/UAH

48.54

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин играет в длинную: Москва подготовила три этапа в войне против Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин играет в длинную: Москва подготовила три этапа в войне против Украины

Путин хочет оккупировать или уничтожить достаточно территорий, чтобы сделать Украину экономически зависимой

11 ноября 2025, 14:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Судя по тому, что сейчас происходит на фронте, в Кремле подготовили стратегию дальнейшей войны против Украины в трех этапах. Как передает портал "Комментарии", пишет Foreign Affairs.

Путин играет в длинную: Москва подготовила три этапа в войне против Украины

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Первый этап – военный. Он состоит в том, чтобы оккупировать или уничтожить достаточно территорий, чтобы сделать Украину экономически зависимой. Кремль хочет удержать семь областей – четыре уже аннексированы плюс Харьковскую, Николаевскую и Одесскую.

Второй этап – политический. Москва рассчитывает через экономическое давление и угрозу новой войны подчинить Киев.

Третий состоит в том, чтобы полностью поглотить Украину в российскую орбиту по белорусскому сценарию.

При этом западные аналитики отмечают, что пока что даже первый этап далек от завершения. Россия надеется истощить украинскую армию, но темпы наступления остаются медленными, несмотря на огромные потери.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские защитники продолжают удерживать позиции в Покровске и Мирнограде, несмотря на рост интенсивности штурмов со стороны российских захватчиков. Об этом говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ. Как Путин хочет использовать возможный захват Покровска? Какое преимущество получат россияне, если захватят Покровск? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин постоянно угрожает ядерным оружием. Вместе с тем из-за затягивания войны против Украины Россия имеет огромное количество проблем. Почему именно сейчас Путин вновь активизировал ядерную риторику? Может ли втягивание РФ в ядерную гонку привести к тому, что Россия повторит сценарий Советского Союза? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.foreignaffairs.com/ukraine/ukraines-hardest-winter
Теги:

Новости

Все новости