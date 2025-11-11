Путин играет в длинную: Москва подготовила три этапа в войне против Украины

Судя по тому, что сейчас происходит на фронте, в Кремле подготовили стратегию дальнейшей войны против Украины в трех этапах. Как передает портал "Комментарии", пишет Foreign Affairs.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Первый этап – военный. Он состоит в том, чтобы оккупировать или уничтожить достаточно территорий, чтобы сделать Украину экономически зависимой. Кремль хочет удержать семь областей – четыре уже аннексированы плюс Харьковскую, Николаевскую и Одесскую.

Второй этап – политический. Москва рассчитывает через экономическое давление и угрозу новой войны подчинить Киев.

Третий состоит в том, чтобы полностью поглотить Украину в российскую орбиту по белорусскому сценарию.

При этом западные аналитики отмечают, что пока что даже первый этап далек от завершения. Россия надеется истощить украинскую армию, но темпы наступления остаются медленными, несмотря на огромные потери.

