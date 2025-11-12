logo_ukra

Путін цього не витримає: у Польщі спрогнозували скільки ще триватиме війна
НОВИНИ

Путін цього не витримає: у Польщі спрогнозували скільки ще триватиме війна

Радослав Сікорський заявив, що Україна планує трирічну війну проти Росії, яку не витримає Путін.

12 листопада 2025, 22:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Україна готується до тривалої війни проти Росії, яка може тривати ще три роки. Водночас він переконаний, що російський диктатор Володимир Путін не зможе витримати такий затяжний конфлікт.

Путін цього не витримає: у Польщі спрогнозували скільки ще триватиме війна

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото з відкритих джерел

У інтерв’ю подкасту The Rest Is Politics Сікорський розповів, що українська армія має ресурси для ведення війни ще на кілька років. За його словами, Київ уже частково забезпечує себе озброєнням, що свідчить про нарощення оборонного потенціалу, тоді як Росія, на думку Сікорського, не здатна витримати тривалий конфлікт.

"Україна планує трирічну війну, а ці колоніальні війни зазвичай тривають близько десяти років. Не думаю, що Путін зможе витримати це ще три роки. Ми збираємося надати Україні засоби для опору, використовуючи заморожені російські активи. Зараз Україна виробляє половину своїх безпілотників та ракет", — зазначив Сікорський.

Сікорський також нагадав, що війна Росії проти України триває вже понад десять років, якщо рахувати з моменту анексії Криму. На його думку, Кремль зазнав стратегічної поразки, адже не досяг жодної з поставлених цілей.

"Ми думали, що в нього друга армія у світі, а він думав, що це буде легка прогулянка, триденна операція. Понад десять років потому він все ще воює на Донбасі. Я б не назвав це перемогою", — зауважив очільник МЗС Польщі.

Міністр також заявив, що поразка України у війні проти РФ створить пряму загрозу для Польщі та всього східного флангу НАТО.

"Якщо Путін завоює Україну, ми будемо наступними. Ми витрачали 2% ВВП на оборону протягом 20 років, зараз — 4,7%. Ми будемо їсти траву, аніж знову станемо російською колонією", — наголосив Сікорський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишній керівник НАТО озвучив план закінчення війни в Україні.

Також "Коментарі" писали, що в МЗС України зробили нову заяву про мирні переговори з Росією.



